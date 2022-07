Brasil x Itália: onde assistir a final do vôlei feminino e horário (17/07)

É decisão entre Brasil e Itália na Liga das Nações 2022! Tudo o que o torcedor quer saber é onde assistir a final do vôlei feminino para não perder o possível título brasileiro. Neste domingo, 17 de julho, as seleções disputam o título da competição a partir das 12h30 (horário de Brasília), em Ankara, na Turquia. Com muita qualidade em quadra, confira onde assistir ao vivo a final feminina.

Enquanto isso, Sérvia e Turquia disputam o terceiro lugar na Liga das Nações.

Onde assistir a final do vôlei feminino de Brasil x Itália?

Quer saber onde assistir a final do vôlei feminino? o SporTV 2, Globo Play e o portal GE transmitem ao vivo a decisão entre Brasil e Itália neste domingo, a partir das 12h30 (horário de Brasília), diretamente da Turquia.

A partida não vai passar em televisão aberta, mas o canal do SporTV 2 promete exibir todas as emoções da final, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Além disso, o Globo Play, plataforma de streaming, também transmite a decisão pelo celular, tablet, computador ou smart TV.

Para a alegria do torcedor, o portal do GE (www.ge.globo.com) retransmite as imagens de graça para todo o país! É só procurar o site, se cadastrar com o e-mail no site da Globo, entrar na conta e ver sem pagar nada.

Horário: 12h30 (horário de Brasília)

Onde assistir a final do vôlei feminino: SporTV, Globo Play e Portal GE

Local: Ankara, na Turquia

Como chegam Brasil e Itália para a final da Liga das Nações?

Foi difícil, mas o Brasil conquistou a vaga para a grande final da Liga das Nações de Vôlei feminino! Na primeira fase, terminou em segundo lugar com 29 pontos, somando dez vitórias contra grandes nomes do esporte como Alemanha, Polônia, República Dominicana, Turquia, Holanda, Sérvia China, Coréia do Sul, Tailândia e a Bulgária, mas perdendo para EUA e a própria Itália. Depois, venceram o Japão nas quartas e a Sérvia na semi.

Agora, a seleção de Zé Roberto Guimarães promete estar 100% focara para brigar pelo primeiro título da história do país.

Do outro lado, a Itália entrou na competição como a grande favorita e, até a fase final, conseguiu manter a forte torcida e o favoritismo do seu lado. Pela primeira vez na história, as italianas vão disputar o novo formato do torneio internacional de vôlei, sem nunca terem conquistado medalha. Por isso, a decisão deste domingo é tão importante para o grupo.

Na primeira fase, as italianas acabaram em terceiro lugar com 29 pontos. Nas quartas a Itália bateu a China, enquanto na semifinal venceu a Turquia.

Chaveamento final da Liga das Nações de vôlei feminino 2022

A Liga das Nações tem mostrado cada vez mais ser um torneio de muita qualidade no vôlei, tanto no masculino como no feminino. Este ano, as equipes brigaram ponto por ponto em cada set desde a primeira fase até as eliminatórias.

O Brasil alcançou o mata-mata, onde deixou para trás o Japão e depois a Sérvia. Do outro lado, as italianas derrotaram a China e, por fim, a Turquia.

Seguindo o chaveamento, cada lado tem um confronto nas quartas de final, depois semi e então a tão desejada final, além da disputa pelo terceiro lugar.

QUARTAS DE FINAL

Brasil 3 x 1 Japão

EUA 2 x 3 Sérvia

Itália 3 x 1 China

Turquia 3 x 1 Tailândia

SEMIFINAL

Sérvia 1 x 3 Brasil

Turquia 0 x 3 Itália

FINAL (Domingo, 17/07) – onde assistir a final do vôlei feminino

Turquia x Sérvia – 09h

Brasil x Itália – 12h30

Leia também: Tabela da Liga das Nações de Vôlei Masculino 2022 no mata-mata