Brasil x Japão vôlei feminino: onde assistir Liga das Nações (13/7)

O mata-mata na Liga das Nações vai começar! Nesta quarta-feira, 13 de julho, o jogo entre Brasil x Japão vôlei feminino abre a rodada das quartas de final. Realizado em Ankara, na Turquia, o confronto tem início às 09h (Horário de Brasília), com transmissão para todo o país.

Oito seleções disputam as quartas de final da Liga das Nações. Confira onde assistir ao vivo o time de Zé Roberto Guimarães em busca do primeiro título.

+ Classificação Liga das nações de vôlei feminino 2022 no mata-mata

Onde assistir jogo do Brasil x Japão vôlei feminino hoje?

O canal do SporTV 2 e o Globo Play transmite o jogo do Brasil x Japão vôlei feminino hoje, a partir das 09h (Horário de Brasília), pela Liga das Nações nesta quarta-feira.

Sem transmissão pela televisão aberta, o canal do SporTV é a única maneira de acompanhar as quartas de final do vôlei, já que a emissora tem exclusividade. Além disso, só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Se preferir, o torcedor pode assistir através do Globo Play, serviço de streaming, disponível no aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Horário: 09h (horário de Brasília)

Local: Ankara, na Turquia

SporTV 2: SKY: 39 / 439, CLARO/NET: 39 / 539, OI TV: 39, VIVO: 39 / 339 / 819 / 539

Globo Play: Aplicativo para Android, iOS, tablet, computador e smart TV

Campanha do Brasil e Japão na Liga das Nações

Sob o comando do renomado técnico Zé Roberto Guimarães, a Seleção Brasileira lutou até o fim e garantiu a sua classificação nas quartas da Liga das Nações. Foram dez vitórias com 29 pontos somados, vencendo as equipes da Alemanha, Polônia, República Dominicana, Turquia, Holanda, Sérvia China, Coréia do Sul, Tailândia e Bulgária. As derrotas foram apenas para os EUA e Itália.

Do outro lado, o Japão conquistou a sua classificação para as quartas ao terminar em 5º lugar na tabela geral com 25 pontos, mas apenas oito vitórias. A seleção japonesa contou com triunfos em cima da Coréia do Sul, Alemanha, Republica Dominicana, Estados Unidos, Polônia, Bulgária, Tailândia e China. Já Holanda, Turquia, Sérvia e Bélgica derrotaram o elenco.

Chaveamento da Liga das Nações no vôlei feminino 2022

O chaveamento do mata-mata da Liga das Nações de vôlei feminino já está definido. São oito seleções disputando a fase eliminatória da competição, onde as duas melhores vão para a final, enquanto os perdedores disputam o terceiro e quarto lugar.

O Brasil vai enfrentar o Japão nas quartas de final. Se vencer, aí pega o vencedor de Estados Unidos e Sérvia, confronto que promete muita qualidade em quadra. Daí, resta ao torcedor brasileiro torcer!

Confira o chaveamento completo na Liga das Nações de vôlei feminino.

QUARTAS DE FINAL:

Brasil x Japão (1) – Quarta-feira, 13/07 às 09h

Estados Unidos x Sérvia (2) – Quarta-feira, 13/07 às 12h30

Itália x China (3) – Quinta-feira, 14/07 às 09h

Turquia x Tailândia (4) – Quinta-feira, 14/07 às 12h30

SEMIFINAL:

Vencedor Quartas 1 x Vencedor Quartas 2 – Sábado, 16/07 às 09h

Vencedor Quartas 3 x Vencedor Quartas 4 – Sábado, 16/07 às 12h30

FINAL:

Perdedor Semifinal 1 x Perdedor Semifinal 2 – Domingo, 17/07 às 09h

Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2 – Domingo, 17/07 às 12h30