Brasil x Japão vôlei masculino hoje onde assistir e horário (28/08)

Equipes disputam a segunda rodada do Mundial neste domingo, com transmissão ao vivo pela TV e online

Pela segunda rodada do grupo B no Mundial, Brasil x Japão vôlei masculino hoje se enfrentam neste domingo, 28 de agosto, a partir das 09h (horário de Brasília). O palco do confronto vai ser a Arena Stozice, em Ljubljana, na Eslovênia.

O Brasil teve muito trabalho na partida de estreia no Mundial, mas conseguiu a vitória diante de Cuba, pela primeira rodada do grupo B da competição. Por 3 x 2, a Seleção Brasileira garantiu os pontos para ocupar a vice-liderança, atrás do próprio Japão.

O Japão, por outro lado, estreou com vitória em cima do Catar por 3 x 0, na primeira rodada. Por isso, o resultado neste domingo é tão importante para o Japão, se quiser continuar na ponta da classificação do grupo B e quem sabe lutar por uma vaga nas oitavas de final.

Todas as informações do jogo do Brasil de vôlei masculino hoje você confere no texto a seguir.

Onde assistir jogo do Brasil x Japão vôlei masculino hoje

O jogo do Brasil e Japão no vôlei masculino hoje vai passar no SporTV 2 e GloboPlay, a partir das 9 da manhã, pelo horário d Brasília.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o canal exibe todas as emoções do confronto entre as seleções neste domingo, com transmissão para todos os estados do Brasil. É necessário lembrar que apenas assinantes é quem possuem o direito de acompanhar a programação.

A opção para quem não tem a TV paga é o GloboPlay, serviço de streaming por assinatura disponível tanto para celular, como no tablet, computador e smart TV. Para tornar-se membro, os pacotes estão disponíveis pelo site www.globoplay.globo.com por valores que vão de R$24,90 até R$86,90 por mês.

Tabela do Mundial de Vôlei Masculino 2022

Vinte e quatro seleções disputam o Mundial de Vôlei Masculino na temporada. Disputada na Polônia e Eslovênia, a competição divide as equipes em seis grupos de quatro, onde disputam entre si por três rodadas.

Os times que terminarem em primeiro e segundo se classificam, além dos quatro melhores terceiros colocados dos grupos. As dezesseis seleções jogam as oitavas de final em mata-mata, prontas para brigarem pela vaga na final que será jogada em 11 de setembro.

Confira a seguir a tabela completa do Mundial de Vôlei Masculino 2022.

GRUPO A

1 Tunísia – 3 pontos

2 Porto Rico – 0 pontos

3 Ucrânia – 0 pontos

4 Sérvia – 0 pontos

GRUPO B

1 Japão – 3 pontos

2 Brasil – 2 pontos

3 Cuba – 1 ponto

4 Catar – 0 pontos

GRUPO C

1 Polônia – 3 pontos

2 Estados Unidos – 3 pontos

3 Bulgária – 0 pontos

4 México – 0 pontos

GRUPO D

1 Eslovênia – 3 pontos

2 França – 3 pontos

3 Alemanha – 0 pontos

4 Camarões – 0 pontos

GRUPO E

1 Turquia – 3 pontos

2 China – 0 pontos

3 Itália – 0 pontos

4 Canadá – 0 pontos

GRUPO F

1 Irã – 3 pontos

2 Holanda – 3 pontos

3 Egito – 0 pontos

4 Argentina – 0 pontos

