Brasil x Polônia vôlei feminino – onde assistir e horário da Liga das Nações

Depois de estrear com vitória na Liga das Nações de Vôlei feminino, a Seleção Brasileira joga contra a Polônia nesta quinta-feira, 2 de junho, pela segunda rodada da competição em Bossier City, nos Estados Unidos. Com início a partir das 16h (horário de Brasília), fique atento e saiba onde assistir ao vivo Brasil x Polônia vôlei feminino hoje.

+ Tabela Liga das Nações de Vôlei Feminino 2022: jogos, datas e horários

Onde assistir Brasil x Polônia vôlei feminino hoje?

O jogo do Brasil x Polônia no vôlei feminino hoje será transmitido ao vivo no SporTV 2, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

Para não perder nenhum lance, basta sintonizar no canal do SporTV e assistir o jogo completo pela segunda rodada da competição de vôlei feminino. A emissora, entretanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Se você não tem o canal em sua programação, deve entrar em contato com a sua operadora.

Mas, se você prefere assistir online, então pode acessar o GloboPlay, caso seja assinante, e acompanhar por onde e como quiser.

SPORTV 2 – Sky: 38, 438 / Oi: 38 / Vivo: 38, 338, 818, 538 / Claro: 38, 538

Brasil e Polônia na Liga das Nações de Vôlei Feminino

A equipe feminina de vôlei do Brasil estreou com vitória diante da Alemanha. As convocadas pelo técnico José Roberto Guimarães, muitas delas novatas e que não participaram dos Jogos Olímipicos, venceram pelo placar 3 sets a 1. Na classificação, aparece em 6º lugar com 3 pontos.

Do outro lado, a Polônia também deu o seu melhor em quadra e conquistou os três pontos, aparecendo na 7ª posição da classificação geral. Diante do Canadá, as polonesas venceram por 3 sets a 1, garantindo a superioridade e dessa maneira a confiança para o confronto desta quinta.

Jogos do Brasil na Liga das Nações 2022

O Brasil tem pela frente grandes adversárias na fase de grupos. Se quiser alcançar a classificação para o mata mata do torneio, terá de garantir a pontuação necessária e, só então, conhecer suas adversárias.

Com três pontos, o time brasileiro precisa vencer os próximos desafios e também torcer contra as oponentes na tabela daqui para frente.

Por fim, saiba quais são todos os jogos do Brasil feminino na primeira fase da Liga das Nações de Vôlei 2022.