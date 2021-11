Brasília x Sada Cruzeiro: em qual canal vai passar a Superliga hoje (16/11)

Abrindo a quinta rodada da Superliga, as equipes de vôlei masculino Brasília x Sada Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira, 16/11, a partir das 19h (horário de Brasília), no Ginásio Sesi Taguatinga, em Taguatinga. Confira onde assistir ao vôlei masculino hoje.

Onde assistir Brasília x Sada Cruzeiro na Superliga hoje:

A partida entre Brasília e Sada Cruzeiro terá transmissão no Canal Vôlei Brasil no TVN Sports por assinatura em diferentes valores no site ou aplicativo para ter acesso às informações em Android ou Ios.

Local : Sesi Taguatinga, em Taguatinga, Brasília

: Sesi Taguatinga, em Taguatinga, Brasília Horário: 19h

19h Onde assistir hoje: Canal Vôlei Brasil no TVN Sports (www.canalvoleibrasil.cbv.com.br)

O time do Brasília não vem bem na competição já que venceu somente uma partida e perdeu outras duas, ou seja, aparece na oitava posição com 3 pontos. Dessa maneira, busca a vitória nesta terça-feira para subir na classificação e quem sabe chegar até a próxima fase.

Enquanto isso, o Sada Cruzeiro mantém o seu favoritismo ocupando a segunda posição da tabela com 11 pontos, ou seja, venceu os quatro confrontos que jogou neste início de Superliga. Por isso, com a vitória em seu favor hoje, assume a liderança.

Programação da rodada na Superliga de Vôlei Masculino

A Superliga de Vôlei Masculina apresenta doze times das mais diferentes regiões disputando em quadra o título de melhor equipe. O torneio acontece até maio de 2022 com a grande decisão entre os dois melhores clubes. Ao todo serão mais de 300 jogos com torcida, seguindo todos os protocolos de higiene para evitar o contágio do Covid-19 entre o público.

Confira todos os jogos da quinta rodada na Superliga.

Terça-feira, 16/11 às 19h – Brasília Vôlei x Sada Cruzeiro (Canal Vôlei Brasil)

Quarta-feira, 17/11 às 17h – Montes Claros América x Uberlândia (Canal Vôlei Brasil)

Quarta-feira, 17/11 às 19h – Goiás Vôlei x Sesi (SporTV)

Quarta-feira, 17/11 às 19h – Vôlei Renata x Apan Eleva (Canal Vôlei Brasil)

Quarta-feira, 17/11 às 20h – São José x Vôlei Guarulhos (Canal Vôlei Brasil)

Quarta-feira, 17/11 às 21h30 – Natal x Minas (SporTV)

+ Confira a tabela completa da Superliga de Vôlei Masculino em 2021