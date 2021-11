Brasília x Sesc Flamengo: onde assistir ao vôlei feminino hoje (09/11)

Pela terceira rodada da Superliga Feminina de Clubes, as equipes de Brasília x Sesc Flamengo se enfrentam nesta terça-feira, 09/11, a partir das 18h30 (horário de Brasília) no Sesi Taguatinga, em Brasília. Acompanhe as principais informações e confira onde assistir ao jogo de vôlei feminino do Flamengo hoje ao vivo.

Brasília x Sesc Flamengo: onde assistir ao jogo de vôlei feminino hoje?

A partida entre Brasília e Sesc Flamengo terá transmissão às 18h30 do canal SporTV 2, disponível somente em operadoras de televisão paga, além do sinal no Canal Vôlei Brasil da TVN Sports também por assinatura em diferentes valores no site ou aplicativo.

Data: 09 de novembro de 2021

Horário: 18h30

TV: SporTV 2

Onde assistir ao vivo: Canal Vôlei Brasil no TVN Sports no site (www.canalvoleibrasil.cbv.com.br)

Como vem as equipes para o jogo de hoje na Superliga?

O elenco do Brasília venceu até o momento uma partida e perdeu a outra que disputou na Superliga. Por isso, entra em quadra nesta terça-feira com todo o gás necessário para buscar a segunda vitória seguida na competição para continuar na parte de cima da tabela em busca da vaga.

Comandado pelo técnico Bernardinho, o Flamengo tropeçou na rodada passada diante o Osasco e também na primeira rodada. Dessa maneira, precisa vencer o confronto desta terça-feira se quiser continuar na luta por uma vaga nas quartas de final para conseguir disputar o mata-mata.

+ Confira a tabela completa da Superliga de Vôlei Feminino 2021

Classificação da Superliga de Clubes 2021

A primeira fase da Superliga é feita de pontos corridos, ou seja, é disputado em rodadas e apenas as oito primeiras seleções avançam para as quartas de final, enquanto os últimos serão rebaixados para a divisão inferior no ano que vem.

Confira a classificação completa e atualizada.

1 Minas – 9 ponto

2 Dentil Praia Clube – 9 pontos

3 Barueri – 6 pontos

4 Osasco – 5 pontos

5 Sesi Vôlei Bauru – 5 pontos

6 Brasília – 3 pontos

7 Fluminense – 3 pontos

8 Pinheiros – 3 pontos

9 SESC Flamengo – 1 ponto

10 Maringá – 1 ponto

11 Valinhos – 0 ponto

12 Curitiba – 0 ponto

