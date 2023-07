Bruno Rezende é casado? O que sabemos do Bruninho do vôlei

Filho do treinador Bernardinho e da ex-jogadora de vôlei, Vera Mossa, o levantador Bruno Rezende, de 37 anos, é um grande sucesso dentro da quadra e também fora dela. Campeão olímpico em 2016, o atleta também faz sucesso nas rede sociais, com mais de um milhão de seguidores. Mas, afinal, Bruninho é casado?

Bruno Rezende é casado ou solteiro?

Disputando a Liga das Nações 2023, o Bruninho do vôlei está solteiro no momento. Quando o assunto é vida pessoal, o jogador tenta ser discreto, mas em maio desse ano o atleta teve o seu nome ligado a cantora e influenciadora Gabi Martins, 26 anos, após serem vistos juntos em uma balada de São Paulo. A assessoria de Gabi informou para a jornalista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, que não está rolando nada entre os dois.

No ano passado, Bruninho também apareceu nas colunas de fofocas, que apontavam um suposto affair entre ele e a influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann, 30 anos. Os dois foram vistos no rodeio em Americana, em São Paulo, mas o relacionamento esfriou após a modelo viajar em missão para a África no mês seguinte. Na época, a famosa chegou a conceder entrevista para a revista Quem sobre Bruno Rezende, dizendo que não queria rotular o momento vivido pelos dois.

Nas redes sociais de Bruninho é possível ver selfies recentes, fotos com a família e amigos, além de paisagens e viagens incríveis. Mas, quando rolamos o feed, é possível ver fotografias do campeão olímpico com a ex-namorada, Ana Gabriela, em 2014. O namoro acabou, mas as fotos permanecem na rede social de Bruninho.

Carreira de Bruno no vôlei

Bruno Mossa de Rezende, 37 anos, consolidou-se como um dos principais atletas de vôlei no cenário do Brasil e também do mundo. Filho dos ex-jogadores Bernardinho e Vera Mossa, Bruninho tem espaço na Seleção não por privilégios, mas por ser talentoso.

Diferentemente do que se espera, Bruninho começou no badminton aos 12 anos, quando conquistou a medalha de ouro e prata no Pan-Americano infanto juvenil. Dois anos depois, passou a se dedicar ao vôlei, chegando a equipe brasileira em 2007 no Pan-Americano do Rio, conquistando a medalha de ouro.

Em Pequim, em 2008, Bruninho assumiu oposto de titular e, em 2010, ganhou o Mundial. Em Londres, 2012, ganhou a prata e, em 2016, no Rio, ouro.

Sua carreira entre clubes tem passagens por Fluminense, Unisul, Cimed, Moderna (Itália), RJ Vôlei, SESI-SP, Lube Civitanova (Itália), Taubaté e, desde 2021, o Moderna.

