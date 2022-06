Bulgária x Brasil vôlei masculino onde assistir a Liga das Nações (26/06)

Pela segunda semana da Liga das Nações, as equipes de Bulgária x Brasil vôlei masculino se enfrentam neste domingo, 26 de junho, na cidade de Sofia, na Bulgária, pela última rodada da fase. Começando a partir das 14h (Horário de Brasília), o confronto de vôlei masculino tem transmissão ao vivo para a alegria dos torcedores.

A Seleção Brasileira é comandada pelo técnico Renan Dal Zotto. No ano passado, foi eliminada na semifinal nas Olimpíadas de Tóquio para a equipe russa.

Onde assistir jogo Bulgária x Brasil vôlei masculino hoje?

O jogo da Bulgária x Brasil vôlei masculino hoje tem transmissão do SporTV 2 e portal GE, a partir das 14h (Horário de Brasília). O canal do SporTV é o responsável por exibir as emoções do vôlei neste domingo, disponível somente aos assinantes de operadoras de TV por assinatura.

O site do portal GE também transmite de graça ao público. Já o Globo Play, serviço de streaming da emissora, também retransmite.

Data: 26/06/2022

Horário: 14h (Horário de Brasília)

Local: Sofia, na Bulgária

Onde assistir: SporTV 2, Portal GE e Globo Play

+ TABELA DA LIGA DAS NAÇÕES DE VÔLEI MASCULINO 2022

Bulgária e Brasil na Liga das Nações

Na segunda semana, a Bulgária contou com a vantagem de jogar em casa para vencer o Irã, mas não conseguiu superar a Austrália e Estados Unidos. Agora, quer a vitória diante dos brasileiros para a fechar em sua casa em boa colocação, além de ganhar confiança por vencer um dos melhores elencos do esporte. Na tabela, aparece em 15º com apenas seis pontos.

O Brasil, por outro lado, vem na 7ª posição com doze pontos, contabilizando quatro vitórias apenas. O elenco brasileiro venceu na segunda semana a Sérvia e o Irã, mas perdeu para a Polônia na reedição da final no ano passado. Agora, com o auxílio de grandes nomes buscam mais uma vitória para continuar na zona de classificação da Liga das Nações.

Classificação atualizada Liga das Nações vôlei masculino

Dezesseis seleções do Vôlei masculino disputam a edição da Liga das Nações. Realizada em pontos corridos, somente as oito melhores avançam para as quartas de final, onde vão disputar em jogo único a classificação para as semifinais.

O Brasil busca o bicampeonato da competição, já que venceu no ano passado diante da Polônia na grande final. Agora, os comandados de Renan querem fazer bonito mais uma vez.

Até agora, 26 de junho, o elenco aparece em sétima posição com 12 pontos.

1 França – 18 pontos

2 Polônia – 18 pontos

3 Estados Unidos – 17 pontos

4 Itália – 16 pontos

5 Japão – 15 pontos

6 Holanda – 14 pontos

7 Brasil – 12 pontos

8 Irã – 12 pontos

9 Eslovênia – 9 pontos

10 Sérvia – 8 pontos

11 Alemanha – 7 pontos

12 Argentina – 8 pontos

13 China – 6 pontos

14 Canadá – 6 pontos

15 Blugária – 6 pontos

16 Austrália – 2 pontos