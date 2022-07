Canadá x Brasil vôlei masculino: horário do jogo de hoje (07/07)

Pela terceira semana da Liga das Nações, tem jogo do Canadá x Brasil vôlei masculino hoje! Nesta quinta-feira, 7 de julho, as seleções se enfrentam a partir das 06h (horário de Brasília), disputando a classificação para a próxima fase em Osaka, no Japão. Confira onde assistir vôlei hoje e como funciona.

+ Tabela Liga das Nações de Vôlei Masculino 2022 ATUALIZADA

Onde assistir Canadá x Brasil vôlei masculino hoje?

O jogo do Canadá x Brasil vôlei masculino hoje vai passar no SporTV 2, na TV paga, a partir das 06h (horário de Brasília), com transmissão para todos os estados do país.

A partida é válida pela Liga das Nações de vôlei e só tem transmissão do canal em operadoras de TV por assinatura, disponível aos assinantes. Outra opção é curtir de graça através do site do GE e pelo aplicativo do Globo Play, serviço de streaming.

SporTV 2: SKY: 39 / 439, CLARO/NET: 39 / 539, OI TV: 39, VIVO: 39 / 339 / 819 / 539

GE: www.ge.globol.com

Globo Play: Aplicativo para Android, iOS, tablet, computador e smart TV

Jogos do Brasil na Liga das Nações de vôlei masculino

Ocupando a sexta posição da Liga das Nações, a Seleção Brasileira busca a classificação na terceira e última semana da primeira fase em busca da próxima fase do torneio.

Contando com o jogo de hoje, são três partidas até o domingo para tentarem a vitória e dessa maneira tentarem a vaga entre as oito melhores equipes na tabela.

Confira os próximos jogos do Brasil na Liga das Nações 2022.

Canadá x Brasil – às 06h

França x Brasil – Sexta-feira, 08/07 às 03h40

Brasil x Japão – Domingo, 10/07 às 07h10

Classificação da Liga das Nações de vôlei masculino

Dezesseis equipes disputam a Liga das Nações, onde apenas as oito melhores avançam para a próxima fase da competição em busca do título.

Neste momento, a Itália é o líder com 22 pontos, com a Polônia em segundo lugar.

Confira a classificação da Liga das Nações atualizada – Canadá x Brasil vôlei masculino

1 Itália – 22 pontos

2 Polônia – 22 pontos

3 França – 21 pontos

4 Japão – 21 pontos

5 Estados Unidos – 20 pontos

6 Brasil – 18 pontos

7 Holanda – 17 pontos

8 Irã – 14 pontos

9 Eslovênia – 12 pontos

10 Sérvia – 11 pontos

11 Argentina – 11 pontos

12 Alemanha – 7 pontos

13 China – 6 pontos

14 Canadá – 6 pontos

15 Bulgária – 6 pontos

16 Austrália – 2 pontos