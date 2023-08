Brasil está invicto no campeonato

Classificação atualizada de vôlei masculino no Sul-Americano; Brasil lidera

O Sul-Americano de vôlei masculino chega ao fim na quarta-feira, 30 de agosto, com o duelo Brasil x Argentina na cidade do Recife, Pernambuco. Até agora, foram realizadas duas rodas de um total de cinco e o Brasil segue invicto. Veja o ranking.

Confira a tabela de jogos do Sul-Americano

Como está a classificação Sul-Americano de Vôlei masculino 2023

A classificação final da Liga das Nações é a posição em que cada seleção termina ao fim do torneio. A seleção brasileira soma 6 pontos, resultado das duas partidas que saiu vencedora, e lidera a tabela, enquanto o Chile está em último lugar sem nenhum ponto.

1 - Brasil: 2 (jogos), 6 (pontos), 2 ( vitórias), 0 (derrotas)

2 - Colômbia 2 (jogos), 3 (pontos), 1 ( vitórias), 1 (derrotas)

3 - Argentina 1 (jogos), 3 (pontos), 1 ( vitórias), 0 (derrotas)

4 - Peru 2 (jogos), 0(pontos), 0 ( vitórias), 2 (derrotas)

5 - Chile 0 (jogos), 0 (pontos), 0 ( vitórias), 1 (derrotas)

A final será na quarta-feira, 30, e ganha o time que tiver mais pontos. Se a decisão fosse hoje, 28, o Brasil seria o campeão.

Onde assistir os jogos do Brasil?

O canal SporTV 2, disponível em operadoras por assinatura, transmite em todo o país os jogos da Seleção Brasileira de vôlei masculino em todas as fases. Entre em contato com o seu operador de TV para adquirir a emissora na programação.

Já quem tem o pacote 'GloboPlay + canais ao vivo' pode assistir o sinal com imagens do SporTV na própria plataforma, disponível no computador ou nos aplicativos para celular, tablet e smartv.

Confira a agenda até a final:

1ª rodada - 26 de agosto, sábado

Argentina 3 x 0 Colômbia (25/16, 25/15 e 25/22)

Brasil 3 x 0 Peru (25/18, 25/18 e 25/11)

2ª rodada - 27 de agosto, domingo

Colômbia 3 x 1 Peru (19/25, 25/19, 25/17 e 25/22)

Brasil 3 x 0 Chile (25/17, 25/18 e 25/19)

3ª rodada - 28 de agosto, segunda-feira

Argentina x Chile - 18h

Brasil x Colômbia - 20h30 (de Brasília) | Sportv 2

4ª rodada - 29 de agosto, terça-feira

Argentina x Peru - 18h

Colômbia x Chile - 20h30

5ª e última rodada - 30 de agosto, quarta-feira

Peru x Chile - 18h

Brasil x Argentina - 20h30 (de Brasília) | Sportv 2

Como funciona o Sul-Americano?

O Campeonato Sul-Americano de vôlei masculino reúne cinco seleções da América do Sul anualmente desde 1951, sob o sistema de pontos corridos, com exceção de 2007, quando foi testado o modelo de mata-mata.

Os torneios feminino e masculino seguem exatamente a mesma estrutura: cada time faz 4 jogos e o campeão será aquele que fizer mais pontos.

As partidas terão o formato clássico de disputa: Cada set irá até 25 pontos. Caso as equipes empatem em 24 pontos, o set só termina quando uma delas abrir 2 pontos de vantagem. Vence quem fizer 3 sets primeiro. A vitória sem tie-break (ex.: 3 a 1 ou 3 a 0) dará três pontos ao ganhador e nenhum ao perdedor.

No entanto, se houver necessidade, o 5º set será de até 15 pontos e, neste caso, o ganhador conquista apenas dois pontos e a seleção derrotada leva um ponto.

Em 2023, a competição corre em Recife, Pernambuco, entre os dias 19 e 23 de agosto, com dois confrontos por dia. Participam: Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Peru jogam quatro vezes com direito a uma folga no dia semana.