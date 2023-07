Classificação da final vôlei masculino hoje na Liga das Nações 2023

A Liga das Nações de vôlei masculino chega ao fim neste domingo, 23 de julho, com o duelo entre Polônia e Estados Unidos. O Brasil foi eliminado nas quartas de final, e por isso não disputa o pódio, então veja como ficou a classificação até aqui.

Como está a classificação vôlei masculino na final

A classificação final da Liga das Nações é a posição em que cada seleção termina ao fim do torneio e a tabela é feita etapa por etapa. O Brasil terminou em quinto lugar.

ATUALIZAÇÃO DO VÔLEI MASCULINO LIGA DAS NAÇÕES

) indefinido

2) indefinido

3) indefinido

4) indefinido

5) Argentina

6) Brasil

7) Eslováquia

8) França

9) Sérvia

10) Holanda

11) Alemanha

12) Canadá

13) Cuba

14) Irã

15) Bulgária

16) China

Jogos da final da Liga das Nações 2023

A Polônia vai enfrentar os Estados Unidos na final da Liga das Nações neste domingo, 23, enquanto Itália e Japão vão brigar pelo bronze. Os jogos serão realizados em dois horários e terão transmissão no Sportv 2 ao vivo.

A disputa pela medalha de ouro do VNL 2023 será disputada no domingo, envolvendo americanos e poloneses, que no início do sábado venceram o Japão por 3 a 1 (19-25, 28-26, 25-17, 25-21) na primeira semifinal. Os americanos foram incrivelmente dominantes nas semifinais na Ergo Arena no sábado, já que não deram chance à campeã mundial Itália, produzindo uma vitória por 3 a 0 (25-19, 25-18, 25-19) para retornar à disputa pela medalha de ouro do VNL.

Terceiro lugar vôlei masculino

Itália x Japão - 12 horas (de Brasília)

Sportv 2 e VBTV

Final da Liga das Nações

Polônia x Estados Unidos - 15 horas (de Brasília)

Sportv 2 e VBTV

A Liga das Nações de 2023 contou com 16 equipes de vôlei masculino da lista da FIVB (Federação Internacional de Voleibol). O torneio dura cerca de seis semanas, começando em meados de maio e terminando no início de julho, e nesse período, cada equipe realizou um total de 12 partidas.

As equipes vencedoras recebem prêmios em dinheiro da FIVB dependendo de sua posição final. Além do prêmio em dinheiro, há outros prêmios disponíveis durante cada evento, como Jogador Mais Valioso, Melhor Jogador Ofensivo, Melhor Jogador Defensivo, Melhor Levantador, Melhor Bloqueador e Melhor Libero.

