Ainda tem jogo do Brasil de vôlei masculino? Programação de hoje (22)

A Liga das Nações 2023 chegou em seu último fim de semana, que apresenta a briga pelo bronze, prata e ouro no domingo, 23. E agora, ainda tem jogo do Brasil de vôlei masculino para assistir? Confira a programação e qual é o próximo compromisso.

Tem Brasil de vôlei masculino para assistir na Liga das Nações?

Não tem mais jogo do Brasil de vôlei masculino na Liga das Nações hoje, 22, pois a seleção foi eliminada pela Polônia ainda nas quartas de final, e por isso não disputa mais nenhuma posição.

O Brasil esta fora, mas a disputa continua com a decisão no domingo. Confira a agenda neste domingo e como assistir cada um dos embates ao vivo.

Terceiro lugar vôlei masculino

Itália x Japão

Sportv 2 e VBTV

Domingo, 23 de julho

Final vôlei masculino Liga das Nações

Polônia x Estados Unidos - 15 horas (de Brasília)

Sportv 2 e VBTV

Domingo, 23 de julho

Saiba qual é a premiação Liga das Nações 2023

Quando é o próximo jogo do Brasil de vôlei masculino?

Agora, o Brasil só volta a jogar em 30 de setembro deste ano, contra o Catar, pela primeira rodada do Pré-Olímpico de Paris. O jogo começa às 10h, horário de Brasília, no Rio de Janeiro.

Próximo jogo do Brasil no Pré-Olímpico de Paris

Brasil x Catar

Sábado, 30/09 às 10h

Rio de Janeiro

O Torneio Pré-Olímpico de vôlei masculino qualifica seis equipes para os Jogos Olímpicos de Paris. As seleções são separadas em três grupos de oito cada através de sorteio. Os dois melhores de cada grupo vão para as Olimpíadas, enquanto as outras vagas da competição serão distribuídas através do Ranking da FIVB.

Leia também:

Classificação da Liga das Nações