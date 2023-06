Classificação da Liga das Nações vôlei masculino 2023 na 3ª semana

Em duas semanas de confrontos, a classificação da Liga das Nações no vôlei masculino sofreu alterações entre as dezesseis seleções que disputam o título da temporada. Com o Brasil na briga, confira como ficou a tabela e todos os detalhes do torneio.

Classificação atualizada da Liga das Nações vôlei masculino

Sete equipes de vôlei masculino avançam para as quartas de final da competição ao fim das três semanas de embates na fase classificatória. A única exceção é a Polônia, que tem a vaga garantida por sediar os embates do mata-mata em Gdansk.

No entanto, se o time polonês ficar entre os sete primeiros, uma nova vaga é aberta. Em caso de empate entre dois ou mais elencos, leva a melhor quem tem mais vitórias.

Confira a classificação completa e atualizada da Liga das Nações de vôlei masculino após a segunda semana.

1) Japão - oito vitórias e 22 pontos (Classificação da Liga das Nações vôlei masculino)

2) Estados Unidos - sete vitórias e 21 pontos

3) Brasil - seis vitórias e 19 pontos

4) Eslovênia - seis vitórias e 18 pontos

5) Polônia - seis vitórias e 14 pontos

6) Argentina - cinco vitórias e 16 pontos

7) Itália - cinco vitórias e 15 pontos

8) Holanda - quatro vitórias e 14 pontos

9) Sérvia - quatro vitórias e 11 pontos

10) França - três vitórias e 11 pontos

11) Irã - duas vitórias e 8 pontos

12) Cuba - duas vitórias e 5 pontos

13) Canadá - duas vitóris e 5 pontos

14) China - duas vitórias e 5 pontos

15) Bulgária - uma vitória e 6 pontos

16) Alemanha - uma vitória e 4 pontos

Qual é o próximo jogo do Brasil?

A Seleção Brasileira de vôlei masculino volta a jogar na próxima terça-feira, 04 de julho, contra a Itália, pela primeira rodada da terceira e última semana da fase classificatória na Liga das Nações. Confira a tabela completa de jogos do Brasil na Liga das Nações de Vôlei masculino 2023 aqui.

O elenco brasileiro enfrentará além dos italianos a Holanda, Polônia e China até a última rodada. Cada vitória é importante para o time comandado por Renan Dal Zotto. Até aqui, os brasileiros ganharam da Alemanha, Argentina, Estados Unidos, Bulgária, Eslovênia e França, enquanto perderam para Cuba e Japão.

Para se classificar para as quartas de final, o Brasil tem que ficar entre os sete primeiros da classificação geral da Liga das Nações de vôlei masculino.

Data das quartas de final

Ao fim da fase classificatória, as quartas de final da Liga das Nações estão marcadas para 19 e 20 de julho, quarta e quinta-feira, em horários distintos. Serão oito equipes em oito confrontos jogando na cidade polonesa Gdansk.

Os vencedores avançam para a semifinal, disputada em 22 de julho, sábado, às 12h e 15h, horário de Brasília, com transmissão no Brasil.

A final da Liga das Nações vôlei masculino será realizada no domingo, 23 de julho, além da disputa pelo terceiro lugar.

