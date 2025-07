Jogo do Brasil x Argentina de vôlei masculino na VNL será na madrugada

Vai ter clássico na madrugada de quarta-feira, 16, com Brasil e Argentina se enfrentando na fase preliminar da Liga das Nações de Vôlei Masculino. Como o jogo acontece em Chiba, na China, o desafio para os brasileiros assistirem vai ser o horário: a partida começa às 00h (de Brasília).

Transmissão do jogo do Brasil de vôlei masculino ao vivo

O canal Sportv 2 transmite para todo o país o jogo do Brasil x Argentina. Disponível em operadoras de televisão por assinatura, só clientes poderão acompanhar a partida. Quem tem o pacote ‘Globoplay + canais ao vivo’ pode ver o duelo na plataforma ao vivo.

A seleção brasileira, comandada por Bernardinho, é líder da tabela com 20 pontos. Já os hermanos estão 7º lugar e somam 13 pontos.

Para continuar sua escalada vitoriosa na competição, o Brasil tem os jogadores:

Levantadores: Brasília e Cachopa;

Opostos: Alan, Darlan e Chizoba;

Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lukas Bergmann e Lucarelli;

Centrais: Flávio, Judson e Matheus Pinta;

Líbero: Maique.

Seleção brasileira de vôlei masculina em 2025

Campeão da Liga dos Campeões da Europa de 2021, o Brasil está em sua sétima edição do torneio em casa, na esperança de retornar ao pódio após quatro anos. A temporada de 2025, no entanto, será desafiadora para os sul-americanos, que viram os veteranos jogadores da seleção brasileira Bruno Rezende, Lucas Saatkamp, Yoandy Leal e Thales Hoss se ausentarem após as Olimpíadas de Paris do ano passado.

O técnico Bernardinho trouxe novos rostos para o elenco em 2025 e escolherá entre eles para formar o núcleo do time daqui para frente, ao lado do levantador Fernardo ‘Cachopa’ Kreling, do lado oposto Darlan Souza, do atacante Ricardo Lucarelli (que está fora esta semana, pois se recupera de uma lesão no ombro) e do bloqueador central Flavio Gualberto.

“É o início de um novo sonho para nós, e poder realizá-lo em casa é extremamente importante”, disse Flávio, que capitanejará o Brasil esta semana no Rio. “Estamos construindo uma nova equipe, e começar esse processo diante da nossa torcida é muito positivo. Sabemos que o Maracanãzinho estará lotado todos os dias, e será uma ótima experiência para nós.”

Tabela de jogos do Brasil na VNL

Brasil x Japão – SporTV 2

Quinta-feira, 18/07 às 07h20 (horário de Brasília)

Chiba, no Japão

Turquia x Brasil – SporTV 2

Sexta-feira, 19/07 às 03h30 (horário de Brasília)

Chiba, no Japão

Alemanha x Brasil – SporTV 2

Sábado, 20/07 às 02h30 (horário de Brasília)

Chiba, no Japão

Desde a introdução da Liga das Nações de Voleibol (VNL) em 2018, a Rússia venceu as duas primeiras edições depois de derrotar a França e os Estados Unidos na final.

A seleção brasileira de vôlei feminino está nas quartas de final.