Classificação do pré olímpico de vôlei masculino de grupos atualizada

Brasil está no Grupo A do Pré-Olímpico

O Pré-Olímpico de vôlei masculino terá um total de 7 rodadas e aqueles que saírem melhor em cada um dos três grupos terá o passaporte para Paris 2024 aprovado. Veja a classificação das seleções e confira qual a chance do Brasil chegar nas Olimpíadas.

Isso porque, ao fim das rodadas, os dois primeiros de cada grupo avançam para os Jogos Olímpicos de Paris. O campeonato é realizado em pontos corridos, ou seja, ninguém pode ser eliminado. Cada vitória dá pontos para a equipe que lhe auxiliam na busca pela liderança e segunda colocação da classificação.

As outras cinco vagas são garantidas através do Ranking da FIVB, com preferência para as seleções de continentes que ainda não se classificaram.

Classificação Pré-Olímpico de vôlei masculino

Participam do Pré-Olímpico de vôlei masculino as seguintes 24 seleções: Brasil, Cuba, Alemanha, Irã, Itália, República Tcheca, Catar, Ucrânia, Egito, Finlândia, Japão, Sérvia, Eslovênia, Tunísia, Estados Unidos, Turquia, Argentina, Bélgica, Bulgária, Canada, China, México, Holanda e Polônia. Os jogos vão até 7 de outubro.

GRUPO A DO PRÉ-OLÍMPICO DE VÔLEI MASCULINO ATÉ 2 DE OUTUBRO

1) Itália: 6 pontos | 2 vitórias

2) Alemanha: 2 vitórias 6pontos

3) Brasil: 5 pontos | 2 vitórias

4) Cuba: 3 pontos | 1 vitória

5) Ucrânia: 3 pontos | 1 vitória

6) República Tcheca: 1 ponto | 2 derrotas

7) Irã: 0 pontos | 2 derrotas

8) Catar: 0 pontos | 2 derrotas

GRUPO B DO PRÉ-OLÍMPICO DE VÔLEI MASCULINO ATÉ 2 DE OUTUBRO:

1) Estados Unidos: 6 pontos | 2 vitórias

2) Eslovênia: 6 pontos | 3 vitórias

3) Sérvia: 1 vitória | 3 pontos

4) Japão: 3 pontos | 1 vitória

5) Turquia: 3 pontos | 1 vitória

6) Egito: 2 pontos | 1 vitória

7) Finlândia: 1 ponto | 2 derrotas

8) Tunísia: 0 ponto | 2 derrotas

GRUPO C DO PRÉ-OLÍMPICO DE VÔLEI MASCULINO ATÉ 2 DE OUTUBRO

1) Polônia: 5 pontos | 2 vitórias

2) Canadá: 5 pontos | 2 vitórias

3) Holanda: 4 pontos | 1 vitória

4) Bélgica: 4 pontos | 1 vitória

5) Argentina: 3 pontos | 1 vitória

6) Bulgária: 3 pontos | 1 vitória

7) China: 0 ponto | 2 derrotar

8) México: 0 ponto | 2 derrotas

Tabela de jogos do grupo do Brasil no Pré-Olímpico

Pelo grupo A, o Brasil vai disputar sete jogos no Pré-Olímpico de vôlei masculino no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Com a presença da torcida, o elenco de Renan Dal Zotto torna-se favorito na briga pelas duas vagas disponíveis.

1ª RODADA DO VÔLEI MASCULINO

Brasil x Catar - vitória BR | 3 x 0 (parciais de 25/16, 25/19 e 26/24)

Sábado, 30/09 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 10h (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

2ª RODADA

Brasil x República Tcheca

Domingo, 01/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 10h (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2, TV Globo e FIVB TV

3ª RODADA DO VÔLEI MASCULINO

Brasil x Alemanha

Terça-feira, 03/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 20h30 (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

4ª RODADA

Brasil x Ucrânia

Quarta-feira, 04/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 20h30 (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

5ª RODADA DO VÔLEI MASCULINO

Brasil x Cuba

Sexta-feira, 06/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 10h (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

6ª RODADA

Brasil x Irã

Sábado, 07/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 10h (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

7ª RODADA

Brasil x Itália

Domingo, 08/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 10h (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2, TV Globo e FIVB TV

