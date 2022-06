Classificação Liga das Nações Vôlei Feminino 2022 na 3ª semana

Equipe brasileira disputa o título inédito na competição, disputando com grandes equipes ao redor do mundo

Quer saber onde está o Brasil na Classificação Liga das Nações Vôlei Feminino 2022? A equipe de Zé Roberto Guimarães se prepara para a terceira e última semana da primeira fase, realizada de 28 de junho até 3 de julho, onde irá disputar quatro partidas. Saiba como está a tabela da classificação, quais são os próximos desafios da temporada e todas as datas da competição.

+ Tabela da Liga das Nações de Vôlei Feminino completa

Classificação Liga das Nações Vôlei Feminino 2022 atualizada

O Japão é o atual líder na Classificação da Liga das Nações de Vôlei Feminino 2022. Com 23 pontos, a equipe japonesa tem dois pontos de vantagem sob os Estados Unidos, vice-líder na competição até a segunda semana.

A Seleção Brasileira faz uma ótima campanha, aparecendo em terceiro lugar com 18 pontos, apenas cinco a menos que as primeiras. Outras equipes que são favoritas são Itália, Turquia, China e Sérvia, disputando ponto em ponto para alcançar a zona de classificação entre as oito posições.

Com a terceira rodada prestes a começar, confira a Classificação Liga das Nações Vôlei Feminino 2022 completa e atualizada.

1 Japão – 23 pontos

2 Estados Unidos – 21 pontos

3 Brasil – 18 pontos

4 Itália – 17 pontos

5 Turquia – 16 pontos

6 China – 16 pontos

7 Sérvia – 14 pontos

8 Tailândia – 12 pontos

9 Polônia – 11 pontos

10 República Dominicana – 9 pontos

11 Canadá – 9 pontos

12 Bélgica – 6 pontos

13 Alemanha – 8 pontos

14 Bulgária – 6 pontos

15 Holanda – 6 pontos

16 Coréia do Sul – 0 ponto

Qual é o próximo jogo da seleção feminina de vôlei?

O próximo jogo da Seleção Feminina de Vôlei vai ser contra a China na terça-feira, 28 de junho, a partir das 11h, pelo horário de Brasília, em Sofia, na Bulgária.

As chinesas também são favoritas ao título, brigando por uma vaga entre as oito melhores da primeira fase. Para terminar, o Brasil ainda tem quatro jogos pela frente, onde precisa acabar em uma das primeiras posições para avançar em disputa do título inédito.

Confira a seguir todos os jogos do Brasil na Liga das Nações.

Alemanha 1 x 3 Brasil

Brasil 3 x 0 Polônia

República Dominicana 1 x 3 Brasil

Estados Unidos 3 x 0 Brasil

Brasil 3 x 1 Turquia

Holanda 0 x 3 Brasil

Itália 3 x 1 Brasil

Brasil 3 x 0 Sérvia

China x Brasil – Terça-feira, 28/06 às 11h

Coréia do Sul x Brasil – Quinta-feira, 30/06 às 14h

Brasil x Bulgária – Sexta-feira, 01/07 às 14h

Brasil x Tailândia – Sábado, 02/07 às 10h30

Quando começa as quartas da Liga das Nações?

As quartas de final serão disputadas entre os dias 13 e 14 de julho de 2022, ainda sem horário definido pela VNL Volleyball, entidade que realiza a competição.

Oito equipes vão disputar a primeira fase do mata-mata, divididas em chaveamento proposto pelo torneio. Até o momento, não se sabe quem o Brasil pode enfrentar caso avance para a próxima fase.

Depois, os quatro melhores vão jogar a semifinal onde estarão em um passo de jogarem a decisão. Daí, as duas equipes vencedoras vão para a final, marcada para o dia 17 de julho.

Quartas de final = 13 e 14 de julho

Semifinal = 16 de julho

Final e terceiro lugar = 17 de julho

Como funciona a Liga das Nações Vôlei Feminino?

Assim como a categoria masculina, a Liga das Nações feminina também conta com dezesseis seleções. Elas disputam em turno único a primeira fase, realizada em três semanas de confrontos.

Começando na terça-feira e seguindo até o domingo, cada equipe joga quatro vezes na semana, com jogos em diferentes horários e com transmissões ao vivo para os torcedores.

Depois, os oito melhores da classificação (que ficam em primeiro na tabela) avançam para jogarem as quartas de final. Daí, os quatro vão disputar as semis e, por fim, a final.