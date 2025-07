Confira a escalação da seleção brasileira de vôlei feminino contra a Alemanha

A Seleção Brasileira de vôlei feminino conquistou sua vaga nas quartas de final e vai encarar a Alemanha nesta quinta-feira, 24 de julho. O jogo começa às 15h (de Brasília), em Lódz, na Polônia, e o técnico Zé Roberto já confirmou quais são as jogadoras inscritas.

Seleção brasileira na Liga das Nações de vôlei feminino

A seleção brasileira de vôlei segue com 100% de aproveitamento na competição, uma das favoritas até agora. Mas para continuar invencível, o desafio será grande: a Alemanha, uma rival de peso.

Para o duelo, as 14 jogadoras inscritas são Macris e Roberta (levantadoras); Jheovana, Kisy, Rosamaria e Tainara (Opostas); Gabi, Helena e Júlia Bergmann (Ponteiras); Luzia, Diana, Júlia Kudiess e Lorena (Centrais); Laís e Marcelle (Líberos).

Ana Cristina não estará em quadra nas próximas partidas e é considerada a maior ausência da temporada. A ponteira enfrentou uma cirurgia para tratar uma lesão no menisco do joelho esquerdo, sofrida no jogo contra a França na primeira fase. A recuperação deve levar, aproximadamente, quatro meses. Com a ausência, Zé Roberto vai trabalhar com a dupla Júlia Bergmann e Gabi Guimarães.

O confronto terá transmissão ao vivo do Sportv 2 (canal fechado) e da VTBV (streaming). O Sportv só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o seu operador para ter o canal na operadora. Quem tem o pacote ‘Globoplay + canais ao vivo’ pode acompanhar ao vivo o sinal dos eventos transmitidos pelo Sportv.

Quartas de final e as regras da fase decisiva

A Liga das Nações de vôlei feminino entra na sua reta final com o início das quartas de final. A competição é dividida em duas etapas: uma classificatória, em pontos corridos, e outra eliminatória, em jogos únicos. Mas como funciona cada fase e o que está em jogo a partir de agora?

Na primeira fase, 16 seleções disputam 12 partidas ao longo de três semanas. Cada vitória vale pontos e, ao fim da etapa, as oito melhores equipes avançam à fase final — as outras oito estão eliminadas.

O mata-mata começa nas quartas de final. Sete seleções se classificam de acordo com a campanha na fase inicial e a oitava vaga fica com o país-sede da fase final, que neste ano é os Estados Unidos — mesmo que não estejam entre os sete melhores, entram direto na disputa.

Os confrontos das quartas seguem o chamado cruzamento olímpico, que define os duelos da seguinte forma:

1º colocado x 8º colocado

2º colocado x 7º colocado

3º colocado x 6º colocado

4º colocado x 5º colocado

A partir daí, é mata-mata: perdeu, está fora. Quem vencer avança para a semifinal. Depois, as duas equipes derrotadas na semi disputam o terceiro lugar, enquanto os finalistas brigam pelo título da Liga das Nações.