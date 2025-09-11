Vôlei

Ao vivo: onde assistir Brasil x China no Mundial de vôlei masculino hoje

Brasil estreia hoje no Mundial

Escrito por Anny Malagolini
Foto: Divulgação/FIVB

O Brasil estreia hoje no Mundial de Vôlei masculino e encara a República da China nesta quinta-feira, 11 de setembro. O jogo da seleção brasileira vai começar às 10h (de Brasília) em Manila, nas Filipinas.

Onde assistir o jogo de vôlei do Brasil?

Para assistir, o torcedor deve sintonizar o SporTV, emissora disponível em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e Oi.

As 32 equipes classificadas que competirão na Tailândia de 12 a 18 de setembro foram divididas em oito grupos de quatro para o início do torneio. A transmissão será do Sportv2 e também pelo streaming da VBTV.

Grupos do Mundial Masculino de Vôlei

  • Grupo A: Filipinas, Tunísia, Egito e Irã
  • Grupo B: Polônia, Holanda, Catar e Romênia
  • Grupo C: França, Argentina, Finlândia e Coreia do Sul
  • Grupo D: Estados Unidos, Cuba, Portugal e Colômbia
  • Grupo E: Eslovênia, Alemanha, Bulgária e Chile
  • Grupo F: Itália, Ucrânia, Bélgica e Argélia
  • Grupo G: Japão, Canadá, Turquia e Líbia
  • Grupo H: Brasil, Sérvia, República Tcheca e China

Próximos jogos do Brasil

  • 14/09 – 10h: Brasil x China
  • 15/09 – 23h: Brasil x República Tcheca
  • 17/09 – 23h: Brasil x Sérvia

Oitavas de final

  • 20/09 – 4h30 ou 9h: 1º grupo B x 2º grupo G
  • 20/09 – 4h30 ou 9h: 1º grupo G x 2º grupo B
  • 21/09 – 4h30 ou 9h: 1º grupo C x 2º grupo F
  • 21/09 – 4h30 ou 9h: 1º grupo F x 2º grupo C
  • 22/09 – 4h30 ou 9h: 1º grupo D x 2º grupo E
  • 22/09 – 4h30 ou 9h: 1º grupo E x 2º grupo D
  • 23/09 – 4h30 ou 9h: 1º grupo A x 2º grupo H
  • 23/09 – 4h30 ou 9h: 1º grupo H x 2º grupo A

Quartas de final

  • 24/09 – 4h30 ou 9h: Jogo 2: Vencedor (B1 x G2) x Vencedor (G1 x B2)
  • 24/09 – 4h30 ou 9h: Jogo 3: Vencedor (C1 x F2) x Vencedor (F1 x C2)
  • 25/09 – 4h30 ou 9h: Jogo 1: Vencedor (A1 x H2) x Vencedor (H1 x A2)
  • 25/09 – 4h30 ou 9h: Jogo 4: Vencedor (D1 x E2) x Vencedor (E1 x D2)

Semifinal

  • 27/09 – 3h30 ou 7h30: Semifinal 1: Vencedor jogo 1 x Vencedor jogo 4
  • 27/09 – 3h30 ou 7h30: Semifinal 2: Vencedor jogo 2 x Vencedor jogo 3

Disputa de terceiro lugar

  • 28/09 – 3h30: Perdedor semifinal 1 x Perdedor semifinal 2

Final

  • 28/09 – 7h30: Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

