Ao vivo: onde assistir Brasil x China no Mundial de vôlei masculino hoje
Brasil estreia hoje no Mundial
O Brasil estreia hoje no Mundial de Vôlei masculino e encara a República da China nesta quinta-feira, 11 de setembro. O jogo da seleção brasileira vai começar às 10h (de Brasília) em Manila, nas Filipinas.
Onde assistir o jogo de vôlei do Brasil?
Para assistir, o torcedor deve sintonizar o SporTV, emissora disponível em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e Oi.
As 32 equipes classificadas que competirão na Tailândia de 12 a 18 de setembro foram divididas em oito grupos de quatro para o início do torneio. A transmissão será do Sportv2 e também pelo streaming da VBTV.
Grupos do Mundial Masculino de Vôlei
- Grupo A: Filipinas, Tunísia, Egito e Irã
- Grupo B: Polônia, Holanda, Catar e Romênia
- Grupo C: França, Argentina, Finlândia e Coreia do Sul
- Grupo D: Estados Unidos, Cuba, Portugal e Colômbia
- Grupo E: Eslovênia, Alemanha, Bulgária e Chile
- Grupo F: Itália, Ucrânia, Bélgica e Argélia
- Grupo G: Japão, Canadá, Turquia e Líbia
- Grupo H: Brasil, Sérvia, República Tcheca e China
Próximos jogos do Brasil
- 14/09 – 10h: Brasil x China
- 15/09 – 23h: Brasil x República Tcheca
- 17/09 – 23h: Brasil x Sérvia
Oitavas de final
- 20/09 – 4h30 ou 9h: 1º grupo B x 2º grupo G
- 20/09 – 4h30 ou 9h: 1º grupo G x 2º grupo B
- 21/09 – 4h30 ou 9h: 1º grupo C x 2º grupo F
- 21/09 – 4h30 ou 9h: 1º grupo F x 2º grupo C
- 22/09 – 4h30 ou 9h: 1º grupo D x 2º grupo E
- 22/09 – 4h30 ou 9h: 1º grupo E x 2º grupo D
- 23/09 – 4h30 ou 9h: 1º grupo A x 2º grupo H
- 23/09 – 4h30 ou 9h: 1º grupo H x 2º grupo A
Quartas de final
- 24/09 – 4h30 ou 9h: Jogo 2: Vencedor (B1 x G2) x Vencedor (G1 x B2)
- 24/09 – 4h30 ou 9h: Jogo 3: Vencedor (C1 x F2) x Vencedor (F1 x C2)
- 25/09 – 4h30 ou 9h: Jogo 1: Vencedor (A1 x H2) x Vencedor (H1 x A2)
- 25/09 – 4h30 ou 9h: Jogo 4: Vencedor (D1 x E2) x Vencedor (E1 x D2)
Semifinal
- 27/09 – 3h30 ou 7h30: Semifinal 1: Vencedor jogo 1 x Vencedor jogo 4
- 27/09 – 3h30 ou 7h30: Semifinal 2: Vencedor jogo 2 x Vencedor jogo 3
Disputa de terceiro lugar
- 28/09 – 3h30: Perdedor semifinal 1 x Perdedor semifinal 2
Final
- 28/09 – 7h30: Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2