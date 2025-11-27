Por que a jogadora Tiffany não vai jogar o Mundial de vôlei?

Por que a jogadora Tiffany não vai jogar o Mundial de vôlei?

O Osasco vai participar do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Feminino 2025, que acontece no mês de dezembro, mas um desfalque chamou a atenção da torcida. A oposta Tifanny Abreu, destaque do time, não está relacionada e já foi substituída.

A lista de jogadoras inscritas no torneio, que acontece em São Paulo, é a seguinte:

Sophia – Líbero Mayhara – Central Maiera – Ponteira Maira – Ponteira Ana Berto – Levantadora Natalia Danielski – Ponteira Cugno – Oposta J. Gray – Levantadora Valquíria – Central Natália Zilio – Ponteira Giovanna – Ponteira Larissa – Central Geovana – Central Marina – Levantadora Molinari dos Santos – Líbero Camila Brait – Líbero Rebeca – Oposta CaitieBaird – Ponteira Lara – Central Lorena – Ponteira

Osasco explica ausência de Tiffany no Mundial de vôlei

Em nota, o Osasco explicou que Tiffany enfrenta restrição para inscrição e que ela ainda passa por testes para a autorização do Comitê de Elegibilidade de Gênero da FIVB. Veja o que disse o clube, na íntegra:

“Em relação à ausência do nome da atleta Tifanny Abreu na lista preliminar de inscritas divulgada recentemente, o clube esclarece que a situação está diretamente relacionada ao fato de que Tifanny está se submetendo ao procedimento de autorização pela FIVB através do Comitê de Elegibilidade (Sex Eligibility Committee), procedimento exigido pela FIVB para participação, em competições internacionais.

O clube reitera seu total apoio e suporte a Tifanny, que está cumprindo todas as etapas e procedimentos previstos nessas normas de elegibilidade. Por se tratar de um processo em andamento e que envolve informações médicas, jurídicas e técnicas, o clube não comentará detalhes, mas reforça que se trata de um trâmite regulatório novo e próprio das competições FIVB.

Conforme o regulamento do Mundial, os clubes devem enviar uma lista preliminar de atletas. A inclusão de nomes além do plantel atual que disputa a Superliga 25/26, faz parte do planejamento estratégico para que o Osasco esteja preparado para diferentes cenários, sempre respeitando os prazos formais. A presença de uma atleta na lista preliminar não significa, por si só, participação garantida no Mundial com a camisa de Osasco.”

Quando é o Mundial de Vôlei?

O Mundial de Vôlei será realizado no Brasil em dezembro, com as mulheres competindo em São Paulo de 9 a 14 de dezembro e os homens jogando em Belém de 16 a 21 de dezembro.

O torneio vai reunir oito equipes poderosas de todo o mundo competindo pela maior honraria do vôlei de clubes:

Osasco São Cristóvão Saúde (BRA) – clube anfitrião

Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano (ITA)

Savino Del Bene Scandicci (ITA)

Dentil Praia Clube (BRA)

Clube Alianza Lima (PER)

Clube Desportivo Zamalek (EGY)

Zhetysu VC (KAZ)

A lista de participantes do Campeonato Mundial de Clubes Feminino está quase completa, faltando apenas um clube para ser anunciado posteriormente.