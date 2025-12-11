Onde assistir o jogo do Osasco x Zhetysu no Mundial de vôlei feminino hoje sem Tiffany
Jogo acontece no Pacaembu
O Osasco enfrenta o Zhetysu nesta quinta-feira, 11 de dezembro, em jogo valendo vaga na semifinal do Mundial de Clubes de 2025. O Pacaembu, em São Paulo, recebe a partida hoje – com direito à transmissão ao vivo e de graça.
Transmissão jogo do Osasco vôlei feminino
A partida entre Zhetysu x Osasco de vôlei feminino será transmitida na Cazé TV, de graça pelo Youtube. Outra forma de acompanhar o duelo é pelo e pela Volleyball World TV, streaming oficial da FIVB.
O Osasco decide a vaga na semifinal do Mundial de Clubes nesta quinta-feira (11/12), às 20h30, no Pacaembu, contra o Zhetysu, do Cazaquistão. O time soma três pontos: venceu o Alianza Lima por 3 a 0 na estreia e perdeu para o Scandicci, também por 3 a 0.
Para avançar, o Osasco precisa vencer. O resultado do outro jogo do grupo, às 17h30, entre Scandicci e Alianza Lima, também interfere no cenário.
Se o Scandicci ganhar, o Osasco se classifica com qualquer vitória.
Se o Alianza vencer, o Osasco ainda terá que ganhar, mas pode depender dos critérios de desempate se houver um empate triplo de equipes com seis pontos.
O Zhetysu, rival desta quinta, já está eliminado após perder para Alianza Lima e Osasco.
O jogo começa às 20h30 (de Brasília).
Jogadoras do Osasco
O elenco conta com as centrais Mayhara, Valquíria, Larissa, Geovana e Lara. Nas pontas, o time reúne Maiara, Maira, Natália Danielski, Giovanna, Baird e Lorena. As opostas são Bianca Cugno e Rebeca. A distribuição das jogadas fica a cargo das levantadoras Jenna Gray, Marina Sioto e Ana Berto. Na defesa, o grupo tem as líberos Camila Brait, Sophia e Molinari Santos.
A oposta Tifanny Abreu, destaque do time, não está relacionada para o Mundial e já foi substituída.
O que é o Mundial de Clubes?
O torneio, com duração de seis dias, terá uma fase de grupos seguida de eliminatórias, que definirão a campeã mundial de clubes de vôlei feminino da FIVB de 2025