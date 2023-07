Quem é a mãe do Bruninho do vôlei?

Quem é a mãe do Bruninho do vôlei?

Bruno Rezende, 37 anos, o Bruninho do vôlei, é filho de dois grandes atletas brasileiros. Com muita habilidade, faz questão de manter vivo o legado dos pais dentro da quadra. Saiba quem é a mãe do jogador de vôlei.

Saiba se Bruno Rezende é casado

Mãe do Bruninho da seleção de vôlei foi jogadora

Bruninho é filho de Vera Mossa, 58 anos, ex-jogadora da Seleção Brasileira de vôlei, e do treinador e medalhista olímpico Bernardinho. Os dois começaram a namorar em 1984, durante as Olimpíadas de Los Angeles e, dois anos depois, tiveram Bruno.

Vera atuava como ponteira e disputou as Olimpíadas de Moscou em 1980, Los Angeles em 1984 e em Seul, na Coreia do Sul, em 1988.

Em 1981, a entào atleta conquistou a medalha de ouro no Sul-Americano, além de empilhar títulos nacionais entre os clubes em que jogou. Vera vestiu a camisa do Clube Fonte, Guarani, São José, Pirelli, Supergasbrás, Perugia e Ecoclear Sumirago (Itália), JC Amaral, São Caetano, Pinheiros, Sportville e o Minas.

Em 2000, decidiu se aposentar após uma série de lesões. Hoje, é comentarista esportiva na TV Cultura. Ela também é mãe de Luísa e Edinho.

Já o pai do Bruninho, o conhecido Bernardinho, participou de oito Olimpíadas, sendo duas como atleta e seis como treinador do elenco masculino do Brasil.

Como jogador, Bernardinho faturou a medalha de bronze na Copa do Mundo de Vôlei do Japão em 1981, prata no Mundial em 1982 e também nas Olimpíadas de 1984, em Los Angeles.

Atuando como treinador, ele faturou o bronze em Atlanta e Sydney em 1996 e 2000 respectivamente nos Jogos Olímpicos com a Seleção Brasileira de vôlei feminino. Ainda como comandante do elenco masculino, ele venceu o ouro em Atenas, em 2004, prata em 2008 e 2012, em Pequim e Londres, e no Rio de Janeiro em 2016 ficou com o ouro.

Bernardinho também foi casado com a ex-jogadora Fernanda Venturini por 25 anos. O casal tem duas filhas, Júlia e Vitória.

Vera corrige filho nas redes sociais

No ano passado, a mãe de Bruninho deu uma puxada na orelha do filho, através das redes sociais, após o jovem sair em defesa de Wallace, ex-jogador da Seleção Brasileira, que causou polêmica na web ao dizer que daria um tiro na cara do Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No texto, Vera explica que faria uma correção na defesa do filho. "Li com bastante atenção e cuidado, preciso fazer uma correção... sei que sua intenção é a melhor possível, está defendendo um amigo e o vôlei, mas vamos lá... você mesmo entende que ele cometeu um erro grave, se desculpou e se disse arrependido e foi punido merecidamente... então por que não cumpriu toda a punição? Também não sei se ele foi coagido a descumprir... São várias questões envolvidas e todos foram alertados sobre as sanções no caso do descumprimento... nada disso estaria acontecendo se o Wallace tivesse cumprido a punição até o final".

Leia também:

Quem é a namorada do Lucarelli?