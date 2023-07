Derrotado pela China, o Brasil vôlei feminino ainda joga na Liga das Nações?

A China venceu a Seleção Brasileira nas quartas de final da Liga das Nações de vôlei feminino nesta quinta-feira, 13 de julho, em Arlington, no Texas. Mas esse é o fim da linha para o Brasil? Veja a regra.

Brasil vôlei feminino ainda vai jogar na Liga das Nações?

A Seleção Brasileira de vôlei feminino está eliminada da Liga das Nações e por isso não joga mais. Com a derrota para a China de 3 x 1, o elenco se despede da chance de buscar o primeiro ouro no campeonato.

As chinesas dominaram a partida. O Brasil conseguiu reagir no terceiro set e até diminuiu o resultado, mas a equipe vermelha passou à frente e assumiu a liderança para carimbar o passaporte até a próxima fase.

Na semifinal da Liga das Nações, a China vai enfrentar a Polônia, que venceu a Alemanha nas quartas de final na última quarta-feira. Do outro lado os Estados Unidos vão jogar contra a Turquia ou Itália.

Com o Brasil fora da Liga das Nações, veja como ficou o chaveamento até a final.

QUARTAS DE FINAL:

Polônia 3 x 1 Alemanha

Quarta-feira, 12 de julho

EUA 3 x 1 Japão

Quarta-feira, 12 de julho

Brasil 1 x 3 China

Quinta-feira, 13 de julho

Turquia x Itália

Quinta-feira, 13 de julho às 16h

SEMIFINAL:

Estados Unidos x Turquia ou Itália

Sábado, 15 de julho

Polônia x China

Sábado, 15 de julho às 21h30

FINAL:

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2

Domingo, 16 de julho às 19h30

Próximo jogo do Brasil vôlei feminino

A Seleção Brasileira de vôlei feminino volta a jogar em 16 de setembro de 2023, na primeira rodada do Pré-Olímpico de Paris, realizada no Japão.

O Pré-Olímpico é o torneio que as seleções jogam para garantir a vaga nas Olimpíadas de Paris, em 2024. O Brasil está no grupo B ao lado de Japão, anfitrião, Turquia, Bélgica, Bulgária, Porto Rico, Argentina e Per

