Resultado do jogo de vôlei Brasil x China hoje na VNL 2023

A China de vôlei feminino está classificada para a semifinal da Liga das Nações! Por 3 sets a 1, o elenco eliminou o Brasil nesta quinta-feira, 13 de julho, nas quartas de final em Arlington, no Texas. Agora, as chinesas vão enfrentar a Polônia na semifinal. Confira como foi a partida e o que vem por aí.

Placar do vôlei feminino Brasil na Liga das Nações

O placar do jogo de vôlei feminino nesta quinta-feira foi de 3 a 0 para a China. O resultado elimina a seleção brasileira da Liga das Nações, o que repete o desempenho da equipe em 2018. Nos últimos ano, o Brasil ficou com a prata.

PRIMEIRO SET - Brasil 21 x 25 China

O primeiro set foi equilibrado. A China abriu o placar e conseguiu dois pontos de vantagem, mas as brasileiras reagiram e empataram a partida com destaque para Thaísa e Gabi. Os contra-ataques com Li Yingying e Wang tornaram o caminho mais fácil até a vitória, além dos erros cometidos pelo grupo sul-americano. A reta final do set trouxe uma China confiante, com saque certeiros que desestabilizaram a virada de bola das brasileiras.

A Seleção Brasileira conseguiu empatar em 17 a 17, mas quando as chinesas marcaram 20 pontos dispararam, fechando o primeiro set com 25 a 21 após o erro de Roberta no levantamento.

SEGUNDO SET - Brasil 20 x 25 China

A vitória deu a confiança que as jogadoras do Brasil precisavam. O quarto set começou melhor para a equipe sul-americana, mas as chinesas foram rápidas em reagir. Julia teve erros que dificultaram o lado técnico do Brasil, sem bons ataque mas muito bem na recepção enquanto Tainara mais uma vez foi decisiva.

Julia, Diana e Gabi alcançaram o ritmo das chinesas e conseguiram reverter os pontos. Gong explorou o bloqueio e empatou em 20 a 20. Thaisa, na sequência, deu o ponto para recolocar o Brasil na frente do placar mas, na reta final do set, as chinesas priorizaram Gong e Li.

TERCEIRO SET - Brasil 25 x 20 China

O terceiro set teve uma disputa direta entre Brasil e China. A China entrou melhor em quadra com a liderança de Li e Gong, contando seis pontos de vantagem logo de cara e ditando o ritmo de jogo com 7 a 1 no placar. Porém, as chinesas perderam a confiança, erraram saques e sofreram com o bloqueio das rivais, dando espaço para o Brasil buscar o empate.

Com a partida totalmente aberta, Thaisa empatou em 14 a 14, Tainara, destaque do time que trouxe o time de José Roberto Guimarães de volta ao jogo na reta final, virou e Gabi, mais uma vez, botou no chão rival. Na reta final, ponto a ponto, a Seleção Brasileira fechou o set por 25 a 20 com ace de Macris.

QUARTO SET - Brasil 23 x 25 China

Jogos do Brasil Liga das Nações 2023

A Seleção Brasileira disputou treze partidas até aqui na Liga das Nações de vôlei feminino. Os doze confrontos na primeira fase lhe garantiram a quarta posição na tabela com 24 pontos.

Com a vitória nas quartas de final, restam apenas dois desafios para colocar as mãos na medalha de ouro.

Nagoya (Japão)

31/05 – Brasil 2 x 3 China

01/06 – Brasil 3 x 0 Holanda

03/06 – Brasil 3 x 1 República Dominicana

04/06 – Brasil 3 x 0 Croácia

Brasília (Brasil)

14/06 – Brasil 3 x 0 Coréia do Sul

15/06 – Brasil 3 x 2 Sérvia

17/06 – Brasil 3 x 1 Alemanha

18/06 – Brasil 0 x 3 Estados Unidos

Bangkok (Tailândia)

28/06 – Brasil 3 x 2 Itália

29/06 – Brasil 2 x 3 Canadá

30/06 – Brasil 0 x 3 Turquia

02/07 – Brasil 3 x 0 Tailândia

Calendário da Liga das Nações de vôlei feminino

A segunda fase da Liga das Nações é composta por quatro etapas: as quartas de final, semifinal, a final e a disputa pelo terceiro lugar. Os oito melhores da tabela se classificam para a fase adiante, incluindo o país anfitrião.

Todos os confrontos das quartas de final são formados pelo chaveamento olímpico: o primeiro colocado enfrenta o oitavo, o sétimo joga contra o sétimo e assim por diante. Depois, disputam a semifinal, terceiro lugar e a final em julho.

Polônia, Alemanha, Brasil e China ocupam a primeira chave da Liga das Nações. Do outro lado estão Estados Unidos, Japão, Turquia e Itália.

Confira o calendário completo até a última partida.

QUARTAS DE FINAL:

Polônia 3 x 1 Alemanha

Estados Unidos 3 x 1 Japão

Brasil x China

Turquia x Itália

SEMIFINAL:

Estados Unidos x Turquia ou Itália

Sábado, 15 de julho às 18h

Polônia x China

Sábado, 15 de julho às 21h30

TERCEIRO LUGAR:

Perdedor semifinal 1 x Perdedor semifinal 2

Domingo, 16 de julho às 16h

FINAL:

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2

Domingo, 16 de julho às 19h30

Quando é o próximo jogo do Brasil?

A Seleção Brasileira está eliminada da Liga das Nações de vôlei feminino após a derrota para as chinesas. A equipe volta a jogar em setembro de 2023, pela fase de grupos do Pré-Olímpico de Paris, disputado no Japão.

O Brasil está no grupo B ao lado de Japão, Turquia, Argentina, Brasil, Peru, Bélgica, Bulgária e Porto Rico.

Por outro lado, a China vai enfrentar a Polônia na semifinal da Liga das Nações às 21h30, horário de Brasília. O duelo vai ser em Arlington, no Texas, Estados Unidos.

A Polônia é a dona da melhor campanha da Liga das Nações com dez vitórias, duas derrotas e 29 pontos na classificação pela primeira fase. Nas quartas de final, as polonesas venceram a Alemanha por 3 a 1 na quarta-feira.

