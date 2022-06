EUA x Brasil vôlei masculino hoje ao vivo onde assistir e horário (11/06)

Um dos grandes clássicos do vôlei masculino, Estados Unidos e Brasil realizam a terceira rodada da Liga das Nações neste sábado, 11 de junho, em Brasília, com início a partir das 15h (Horário de Brasília). A equipe brasileira promete bom desempenho contra o seu rival na modalidade. Para acompanhar ao vivo, saiba onde assistir EUA x Brasil vôlei masculino hoje ao vivo.

Tabela Liga das Nações de Vôlei Masculino 2022

Onde assistir EUA x Brasil vôlei masculino hoje?

O jogo do EUA x Brasil hoje no vôlei masculino vai passar ao vivo no SporTV 2, na TV por assinatura.

Emissora oficial da Liga das Nações de Vôlei Masculino, o canal disponibiliza a transmissão completa do jogo neste sábado para todos os estados do Brasil.

Para quem não é assinante, o streaming Globo Play e Canais Globo também exibem as imagens do confronto para os seus assinantes tanto pelo computador como no aplicativo.

SPORTV 2 – Sky: 38, 438 / Oi: 38 / Vivo: 38, 338, 818, 538 / Claro: 38, 538

Estados Unidos e Brasil na Liga das Nações

Líder da classificação com 8 pontos, a equipe masculina dos Estados Unidos é grande favorita ao título da temporada na Liga das Nações. Com três vitórias, uma a mais que o rival de hoje, a seleção entra com todo o gás necessário para buscar mais uma vitória e se isolar na liderança.

Do outro lado, o Brasil vem logo atrás, na 3ª posição da tabela com 6 pontos colecionados, ou seja, venceu duas partidas já que a terceira será neste sábado. Se vencer, pode até ultrapassar o time norte-americano e conquistar uma melhor posição rumo ao bicampeonato.

Jogos do Brasil na Liga das Nações 2022

A equipe brasileira tem pela frente nove partidas a disputar na primeira fase da Liga das Nações. Até agora já venceu duas, onde busca o terceiro triunfo para sair na frente rumo ao bicampeonato.

Precisa terminar entre os oito melhores e, assim, se classificar até as oitavas de final.

Acompanhe a programação completa do Brasil na Liga das Nações a seguir.