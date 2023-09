Ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira morre aos 43 anos

Morreu em São Paulo nesta quinta-feira, 21 de setembro, a ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira, aos 43 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Walewska foi revelada pelo Minas e foi campeã olímpica com a Seleção Feminina de Vôlei em Pequim, no ano de 2008, e chegou a ser eleita como a melhor bloqueadora do mundo no Grand Prix. Depois participou da conquista do bronze em Sydney no ano 2000.

A aposentadoria chegou no final da temporada 2021/2022, quando atuava no Praia Clube. Considerada uma das maiores atletas do esporte, o Uberlândia deixou de usar a camisa 1, que era usada pela central, desde a aposentadoria dela.

Em uma das publicações no Instagram, onde era seguida por mai de 46 mil pessoas, ela chegou a mencionar em um vídeo os desafios da aposentadoria dos atletas após anos no esporte. Nesse ano ela lançou o livro "Outras redes".

A ex-jogadora era casada há 20 anos com Ricardo Mendes.