Resultado do jogo do Brasil vôlei feminino: seleção brasileira segue invicta

Com 100% de aproveitamento, a Seleção Brasileira de vôlei feminino ganhou de Porto Rico por 3x0 (com parciais 25/21, 25/15 e 25/9) na madrugada desta quarta-feira, 20 de setembro, em Tóquio, pela quarta rodada do grupo B no Pré-Olímpico.

Veja o resultado completo e como foi a partida do Brasil de vôlei.

Placar do jogo do Brasil vôlei feminino no Pré-Olímpico

O Brasil entrou em quadra com Roberta, Rosamaria, Gabi, Julia Bergmann, Thaisa e Diana e a líbero Nyeme para enfrentar Porto Rico. O elenco de José Roberto Guimarães não teve problemas para vencer a Seleção de Porto Rico no Estádio Nacional de Yoyogi, em Tóquio, garantindo assim os três pontos na classificação do grupo no Pré-Olímpico.

Rosamaria foi a maior pontuadora da partida, com 15 pontos, seguida por Thaisa com 14 e Diana com 13. O elenco brasileiro não encontrou dificuldade para bater a fragilizada Porto Rico. No primeiro set as porto-riquenhas até assustaram a torcida brasileira, mas o Brasil logo tomou o placar. As porto-riquenhas demoraram para mostrar reação e até conseguiram equilibrar o set em dado momento, mas o Brasil fechou em 25 e 21, com destaque para Rosamaria e Abercrombie de Porto Rico.

Já no segundo set as brasileiras dominaram sem problemas. Porto Rico chegou a diminuir a vantagem em certo momento, com dois pontos de diferença, mas o Brasil logo tomou a frente do placar mais uma vez. Diana foi fundamental na partida para a Seleção conquistar a vitória, assim como a bicampeã Thaisa, fechando com 25 a 15 nas parciais.

Se nos outros sets Porto Rico conseguiu reagir e assustar as jogadoras brasileiras, no terceiro set as brasileiras não tiveram nenhum problema em disparar na frente, com diferença de seis pontos logo no início de jogo. Com 26 a 9, o elenco feminino do Brasil conseguiu a sua quarta vitória seguida no Pré-Olímpico.

BRASIL X PORTO RICO NO PRÉ-OLÍMPICO DE VÔLEI FEMININO

1º set: Brasil x Porto Rico: 25/21

2º set: Brasil x Porto Rico: 25/15

3º set: Brasil x Porto Rico: 25/9

Agora, o próximo jogo da Seleção Brasileira vai ser na sexta-feira, 22 de setembro, contra a Turquia, pela quinta rodada do Pré-Olímpico de vôlei feminino, às 04h, horário de Brasília. Os jogos são transmitidos de madrugada porque o fuso horário de Brasil e Japão é de 12 horas.

Classificação do grupo B no Pré-Olímpico

Japão e Turquia estão empatados em disputa pela liderança do grupo, enquanto o Brasil se mantém firme na terceira posição com apenas um ponto de diferença diante dos dois.

Os resultados da quinta rodada movimentaram a classificação, com Japão, Turquia, Brasil, Bélgica e Argentina cotados como os favoritos. É importante lembrar que apenas os dois primeiros da classificação avançam para as Olimpíadas de Paris 2024.

Classificação do grupo B do Pré-Olímpico de vôlei feminino na 5ª rodada

1 Japão - 9 pontos

2 Turquia - 9 pontos

3 Brasil - 8 pontos

4 Bélgica - 3 pontos

5 Argentina - 3 pontos

6 Porto Rico - 3 pontos

7 Bulgária - 1 ponto

8 Peru - 0 pontos

Jogos do Brasil no Pré-Olímpico

Já foram quatro jogos, agora o time feminino do Brasil no vôlei tem outros três jogos para disputar no Pré-Olímpico em Tóquio, no Japão. O elenco ganhou da Argentina na estreia, derrotou facilmente o Peru, venceu a Bulgária com dificuldades e anotou os três pontos contra Porto Rico sem problemas.

Sábado, 16/09:

Brasil 3 x 0 Argentina

Domingo, 17/09:

Brasil 3 x 0 Peru

Terça-feira, 19/09:

Brasil 3 x 2 Bulgária

Quarta-feira, 20/09:

Brasil x Porto Rico

Sexta-feira, 22/09:

Brasil x Turquia às 4h – Sportv 2

Sábado, 23/09:

Brasil x Bélgica às 4h – Globo e Sportv 2

Domingo, 24/09:

Brasil x Japão às 7h25 – Sportv 2

