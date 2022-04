Final da Superliga Feminina 2022 hoje: onde assistir Minas x Praia Clube

É decisão no vôlei feminino hoje! Minas e Praia Clube se enfrentam pelo segundo jogo da final da Superliga Feminina 2022 nesta sexta-feira, em 29 de abril de 2022, na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília, a partir das 21h (Horário de Brasília). Com transmissão ao vivo para os torcedores, saiba onde assistir a final da Superliga Feminina 2022 hoje.

Onde assistir a Final da Superliga Feminina 2022 hoje?

O jogo do Minas e Praia Clube hoje vai passar no SporTV 2, Canal Vôlei Brasil e na Twitch, a partir das 21h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva pela televisão por assinatura, o canal do SporTV 2 é o responsável por transmitir os dois jogos da Superliga na temporada para todos os estados do Brasil.

Se você não pode acompanhar pela TV, pode acessar o Canal Vôlei Brasil através da TV NSports (www.tvnsports.com.br), com sinal aberto para o público. O mesmo acontece no canal da Nahzinhaa, na Twitch, plataforma de vídeos 100% gratuita.

Horário: 21h (Horário de Brasília)

SPORTV 2 = Sky: 38, 438 / Claro: 38, 538 / Oi: 38 / Vivo: 38, 338, 818, 538

TWITCH = Canal da Nahzinhaa (www.twitch.tv/nahzinhaa)

TV NSPORTS = Canal Vôlei Brasil (www.tvnsports.com.br)

Minas pode ser campeão da Superliga Feminina hoje

Depois de vencer o primeiro jogo da final da Superliga Feminina de Vôlei por 3 sets a 1 na última sexta-feira, o Itambé Minas pode levantar o título este ano na temporada.

No jogo de número 1, as equipes mostraram força total e buscaram os pontos em todos os momentos. No primeiro e segundo set o Minas fechou com diferença nos pontos, sendo 18 x 25 e depois 22 x 25 respectivamente.

No terceiro set, o Praia levou a melhor pelo placar 25 x 22. No quarto e último set, o Minas confirmou a vitória com o resultado de 25 x 22, garantindo a vantagem na final.

Se o Praia Clube vencer o jogo da final hoje, aí o terceiro jogo será realizado entre as duas equipes femininas.

Tabela da Superliga Feminina de Vôlei 2022

A final da Superliga Feminina de Vôlei em 2022 surpreendeu. De um lado, o time de Uberlândia que chegou longe ao vencer o Flamengo na semifinal. Do outro, o Itambé Minas, um dos maiores clubes femininos de Vôlei de todo o país.

Doze equipes disputaram a Superliga, mas apenas as duas jogam a final. Quem vencer dois jogos é campeão na temporada. Em caso de empate, o terceiro jogo será necessário.

Todos os confrontos da final feminina acontecem em Brasília, na Arena BRB Nilson Nelson, com a presença do público.

Confira a tabela completa da final da Superliga Feminina 2022.

PRIMEIRA RODADA

Dentil Praia Clube 1 x 3 Minas Tênis Clube

SEGUNDA RODADA

Minas x Dentil Praia Clube – Sexta-feira, 29/04 às 21h, na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília

TERCEIRA RODADA (SE NECESSÁRIO)

Dentil Praia Clube x Minas – Terça-feira, 03/05 às 21h30, na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília

