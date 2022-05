Final da Superliga Masculina 2022 de Vôlei: Cruzeiro é campeão

Por 3 sets a 0, o Cruzeiro foi quem ganhou a Superliga Masculina de Vôlei em 2022 contra o Minas no jogo três, garantindo-se heptacampeão. No primeiro jogo da final, o clube celeste venceu, mas viu o adversário empatar e levar para a decisão final da competição. Veja como foi a conquista do título na final da Superliga Masculina 2022 de Vôlei.

Quem ganhou a final da Superliga Masculina de Vôlei em 2022?

Por 3 sets a 0, o Cruzeiro foi quem ganhou a Superliga Masculina de Vôlei em 2022 contra o Minas Tênis Clube no jogo três realizado no Ginásio Sabiazinho, em Uberlândia. Este é o sétimo título da equipe na maior competição do esporte pelo Brasil.

PRIMEIRO SET

O Ginásio Sabiazinho recebeu as duas torcidas na manhã deste domingo, com casa cheia, muito canto e muito grito do começo ao fim da disputa. Entretanto, foi o Sada Cruzeiro quem disparou na frente e conquistou logo a vantagem em seu favor, deixando a torcida com os ânimos ainda mais exaltados.

O azul celeste conseguiu abrir 13 pontos contra 8 logo de cara no primeiro set. Entretanto, o Minas conseguiu reagir e diminuiu a diferença para quatro. No finalzinho da partida, o Cruzeiro mais uma vez mostrou para que veio e conseguiu fechar o primeiro set em belíssima atuação de Wallace, Isaac e Rodriguinho.

Mesmo com o Minas pressionando no finalzinho, o placar foi de 25 x 20.

SEGUNDO SET

Se no primeiro set o Cruzeiro dominou completamente a disputa, no segundo a partida foi completamente equilibrada.

O Minas abriu vantagem logo no comecinho, mas o Cruzeiro logo empatou. Disputando ponto por ponto, não houve nenhum momento em que os times ficaram à frente no placar, sempre empatados ou então com um ponto a mais e aí resolvendo a parada em seguida.

No finalzinho do set, emoção total. Pronto para empatar a final, o Minas buscou o seu melhor desempenho com Willian, Vissoto e Kelvin e segurou o resultado, assim como o Cruzeiro com Willian, Rodrigo e Isac. O segundo set seguiu mais do que o espero, e o Cruzero conseguiu fechar por 36 x 34, em disputa incrível.

TERCEIRO SET

No terceiro set, mais uma vez o Cruzeiro dominou a partida do começo até o fim. O grupo celeste chegou a abrir a vantagem por 16 a 8, mantendo a supremacia.

Do outro lado, o Minas conseguiu reagir na reta final para diminuir a diferença para quatro pontos.

O Cruzeiro conseguiu chegar até os 24 pontos facilmente diante do seu adversário, com o Minas indo até os 20.

Por fim, por erro de Pita, o Sada Cruzeiro marcou os 25 pontos e garantiu-se heptacampeão da Superliga Masculina de Vôlei.

O resultado final foi de 25 x 20 para o Cruzeiro, por 3 sets a 0.

Campeões da Superliga Masculina

Com sete taças já levantadas, o Cruzeiro é o maior campeão da Superliga Masculina de Vôlei. O time venceu nos anos de 2011/2012, 2013/2014, 2014/2015 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2022.

Em segundo lugar vem o Vôlei Renata, equipe de Campinas, em São Paulo, com cinco títulos. Em terceiro vem o Minas, com quatro títulos ganhados em todo o torneio de vôlei.

Confira a seguir o ranking completo dos campeões da Superliga Masculina.

Sada Cruzeiro – 7 títulos

Vôlei Renata – 5 títulos

Minas – 4 títulos

Santo André – 4 títulos

Floripa Esporte Clube – 4 títulos

Suzano – 3 títulos

Taubaté – 2 títulos

Sesc RJ Vôlei Masculino – 1 título

Sesi SP – 1 título

Botafogo – 1 título

Paulistano – 1 título

Boavista – 1 título

Classificação final da Superliga Masculina

Doze equipes disputam a primeira fase da Superliga Masculina de Vôlei. Ao fim, os oito melhores avançam para as quartas de final, onde disputam em duas ou três partidas se necessário a classificação até a semifinal e, assim, na decisão pelo título da Superliga.

O Minas Tênis Clube garantiu-se em primeiro lugar com 61 pontos, tendo a melhor campanha com 20 vitórias e apenas 2 derrotas, enquanto o Sada Cruzeiro ficou com a vice-liderança tendo 59 pontos, contabilizando 20 triunfos e 2 jogos em que foi derrotado em quadra.

Veja como ficou a classificação final da Superliga Masculina.

1 Minas – 61 pontos

2 Cruzeiro – 59 pontos

3 Sesi São Paulo – 45 pontos

4 Vôlei Guarulhos – 39 pontos

5 Apan Eleva – 37 pontos

6 Vôlei Renata – 35 pontos

7 São José – 32 pontos

8 Vôlei Natal – 31 pontos

9 América Mineiro – 25 pontos

10 Brasília – 17 pontos

11 Goiás Clube – 15 pontos

11 Uberlândia – 0 pontos

+ Final Superliga Feminina 2022 de vôlei: Minas conquista título