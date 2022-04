Final Superliga Feminina 2022 de vôlei: Minas conquista título

O Minas foi quem ganhou a Superliga Feminina de Vôlei em 2022 ao vencer o Praia Clube por 3 sets a 1 nesta sexta-feira, 29 de abril, na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília. Com o resultado, a equipe garantiu o terceiro seguido na competição do vôlei feminino. Confira como foi a partida e o resultado da final da Superliga Feminina em 2022.

Quem ganhou a Superliga Feminina de Vôlei em 2022?

Por 3 sets a 1, o Minas foi quem ganhou a Superliga Feminina de Vôlei em 2022 contra o Praia Clube no jogo 2. No primeiro jogo da final, o clube de Belo Horizonte também venceu por 3 sets a 1 jogando em Brasília.

PRIMEIRO SET

Com a arena de Brasília lotada com as duas torcidas mineiras, as atletas mostraram grande ansiedade para a decisão desta sexta. O Praia Clube disparou no placar principalmente porque precisava do empate para buscar o título no terceiro jogo.

O elenco de Uberlândia chegou a marcar cinco pontos de diferença com o Minas. Entretanto, ao chegar aos 10 pontos, viu o time da capital mineira se aproximar cada vez mais. O Praia continuou a dominar o primeiro set, sempre com um ponto de diferença.

No finalzinho do set, o Praia já não conseguiu manter o mesmo ritmo e teve pequenos erros, enquanto o Minas conseguiu virar e chegou facilmente até o set point. O Praia não desistiu e foi até empatar o placar, mostrando força com Carol. Em set point, Neri Oszoy marcou o ponto da vitória no primeiro set para o Minas, que disparou rumo ao título pelo placar de 26 x 24.

SEGUNDO SET

No segundo set o Minas saiu na frente e marcou os primeiros pontos em quadra. Entretanto, o Praia logo apareceu no jogo e conseguiu empatar, chegando até 5 x 5 na disputa.

Em certo momento do segundo set, o Praia disparou no placar e abriu dois pontos de diferença. O técnico Nicola, do Minas, pediu tempo para parar a velocidade das adversárias e conseguiu. Ao voltar para a quadra, Thaísa atacou de fundo e passou na frente.

Mesmo assim, o Praia mostrou o seu poder de reação para buscar o empate. O clube de Uberlândia fechou o segundo set sob o placar de 25 x 18.

TERCEIRO SET

No terceiro set, o Minas foi para o tudo ou nada para buscar a vitória e virar o resultado em seu favor. E funcionou, contando com a super atuação de Thaísa, Carol, Carol Gattaz e Kisy.

O clube de Belo Horizonte dominou completamente o set na quadra de Brasília, do começo ao fim. O time chegou a abrir nove pontos de vantagem, chegando aos 20 pontos facilmente.

Por fim, em 25 x 15, o Minas fechou o seu segundo set.

QUARTO SET

Prontas para voltar para a quadra. É agora ou nunca para o Minas, que precisava apenas fechar este set para consagrar-se tricampeãs da Superliga de Vôlei Feminina.

O atual bicampeão logo abriu vantagem no jogo e foi completamente superior até os minutos finais do quarto set. O clube chegou até a vantagem de sete de vantagem. O Praia já parecia completamente perdido, sem saber o que fazer em quadra e como reagir.

Os anfitriões conseguiram reagir após erros do Minas, subindo para 12 contra 16. Porém, o elenco da capital mineira conseguiu retomar o bom desempenho em quadra.

Por fim, pelo placar de 25 x 17, o Minas conquistou o quinto título da Superliga Feminina de Vôlei, com três troféus seguidos nas últimas temporadas.

Quem é o maior campeão da Superliga Feminina?

O SESC Flamengo é o maior campeão da Superliga Feminina de Vôlei com 12 títulos em toda a história. A equipe, que se chamava Rio de Janeiro VC, dominou o vôlei feminino entre 2005 até 2016. Além disso, ganhou outros dois títulos em 1997 e 1999 quando o projeto tinha sede em Curitiba.

Em segundo lugar vem o Osasco com 5 títulos e o Minas com 4, tetracampeão nos anos de 2001/02, 2018/19, 2020/21 e 2021/22.

SESC Flamengo – 12 títulos

Osasco – 5 títulos

Minas – 4 títulos

Associação Atlética Supergasbrás – 3 títulos

Leite Nestlé/Sorocaba/Jundiaí – 3 títulos

Flamengo – 3 títulos

Sadia EC – 3 títulos

Fluminense FC – 2 títulos

São Caetano do Sul, Praia Clube, CA Paulistano, ADC Bradesco Atlântica, EC Lufkin, Recreativa Ribeirão Preto e São Bernardo do Campo – 1 título

Classificação final da Superliga Feminina de Vôlei 2022

A temporada 2021/22 da Superliga Feminina de vôlei chegou ao fim. Na fase eliminatória, o Praia Clube garantiu a primeira posição com 58 pontos, contabilizando 20 vitórias e apenas 2 derrotas em toda a competição.

Em segundo lugar o Minas terminou com 55 pontos, tendo 18 vitórias e 4 derrotas na temporada. Fechando o pódio, o Vôlei Bauru com 49 pontos em 17 triunfos em quadra e 5 jogos perdidos.

Em turno e returno, as doze equipes femininas se enfrentaram por 22 jogos. Os oito primeiros da tabela disputaram as quartas de final por dois jogos e, se necessário, o terceiro para desempatar. Na semifinal, Minas e Praia Clube levaram a melhor e garantiram a final mineira na temporada de 2022.

A seguir, veja como ficou a classificação final da Superliga.

1 Praia Clube – 58 pontos

2 Itambé Minas – 55 pontos

3 Sesi Vôlei Bauru – 49 pontos

4 Osasco – 46 pontos

5 Flamengo – 45 pontos

6 Fluminense – 36 pontos

7 Barueri – 35 pontos

8 Pinheiros – 24 pontos

9 Brasília Vôlei – 16 pontos

10 Maringá – 14 pontos

11 Country Club Valinhos –10 pontos

11 Curitiba Vôlei – 8 pontos

