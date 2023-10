Final do Paulista: horário de Pinheiros x Osasco de vôlei feminino hoje

O Campeonato Paulista de vôlei feminino faz seu primeiro jogo da final nesta segunda-feira, 02 de outubro, com Pinheiro e Osasco atrás do ouro. A disputa será no , no Ginásio José Liberatti, em Osasco, e começar às 20h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo.

Transmissão da final de vôlei feminino Pinheiros x Osasco

O primeiro jogo da final do Paulista de vôlei feminino será transmitido com exclusividade pelo Sportv 2. Quem tem o pacote "Globoplay + canais ao vivo"pode ver a retransmissão do canal ao vivo na plataforma digital, tanto pelo computador como no aplicativo para celular, tablet e smartv ao vivo.

O canal do Osasco no Youtube vai disponibilizar a transmissão em áudio, sem imagens, para os torcedores que não tem operadoras de televisão por assinatura. Como os direitos pertencem à TV Globo, o clube não pode exibir as imagens do jogo.

Outro detalhe é que como a final será jogada em dois jogos, onde cada elenco tem a chance de receber o adversário em sua casa, em caso de empate ficou definido que o Golden Set será utilizado para concluir a partida. Assim, o time que marcar 15 pontos primeiro se torna o vencedor.

Pinheiros x Osasco | JOGO DE IDA NA FINAL DO PAULISTA DE VÔLEI FEMININO

Quando: Segunda-feira, 02/10

Horário: às 20h30 (de Brasília)

Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo

Pinheiros x Osasco | JOGO DE VOLTA NA FINAL DO PAULISTA DE VÔLEI

Quando: Quinta-feira, 05/10

Horário: às 20h30 (de Brasília)

Onde: Ginásio José Liberatti, em Osasco

Trajetória de Osasco e Pinheiros no Paulista 2023

Até aqui, o Osasco fez uma melhor campanha no campeonato do que o Pinheiros, mas tratando-se de final, o cenário é outro e as equipes dão o melhor de si em quadra. O Osasco tem fortes jogadoras como Camila Brait, Fabiana Claudino e Tiffany, enquanto o Pinheiros tem Gabriela, Camila, Duda e Kika.

Nos últimos dez encontros, o Osasco foi quem venceu mais, com seis triunfos contra quatro do Pinheiros pelo Campeonato Paulista e na Superliga de vôlei feminino. Em 31 de agosto, pela primeira fase do Paulista, o Osasco bateu o Pinheiros por 3 x 1, com parciais de 22/25, 25/22, 19/25 e 19/25 no.

CAMPANHA DO OSASCO NO PAULISTA DE VÔLEI 2023

Barueri 0 x 3 Osasco - 2ª rodada

Osasco 3 x 0 São Caetano - 3ª rodada

Osasco 3 x 0 Campinas - 4ª rodada

Pinheiros 1 x 3 Osasco - 5ª rodada

Osasco 3 x 0 Sesi Vôlei - 6ª rodada

Sorocaba 1 x 3 Osasco - 7ª rodada

Barueri 0 x 3 Osasco - Primeiro jogo da semifinal

Osasco 3 x 0 Barueri - Segundo jogo da semifinal

CAMPANHA DO PINHEIROS NO PAULISTA DE VÔLEI 2023

Pinheiros 3 x 0 Sorocaba - 1ª rodada

Pinheiros 3 x 0 Barueri - 3ª rodada

São Caetano 0 x 3 Pinheiros - 4ª rodada

Pinheiros 1 x 3 Osasco - 5ª rodada

Pinheiros 3 x 1 Campinas - 6ª rodada

Sesi Bauru 3 x 0 Pinheiros - 7ª rodada

Pinheiros 1 x 3 Sesi Bauru - Primeiro jogo da semifinal

Sesi Bauru 1 x 3 Pinheiros - Segundo jogo da semifinal

Quem são os campeões do Paulista de vôlei feminino

O Osasco é o maior campeão do Campeonato Paulista de vôlei feminino com 16 títulos. Favorito ao troféu este ano, o elenco precisa vencer o Barueri para alcançar a final e aí brigar por mais uma conquista. O Paulistano tem sete prêmios, enquanto o Pinheiros ocupa o terceiro lugar com seis.

O Barueri, rival do Osasco, tem apenas um, enquanto o Sesi Võlei Bauru, atual campeão, possui duas taças. O Campinas, que jogou a primeira fase da divisão especial, nunca venceu o estadual de vôlei feminino.

1) Osasco - 16 títulos

2) CA Paulistano - 7 títulos

3) Pinheiros - 6 títulos

4) ADC BCN - 4 títulos

5) Sadia EC - 3 títulos

6) ADC Pirelli - 2 títulos

7) Sesi/Vôlei Bauru - 2 títulos

8) CA Sorocaba - 2 títulos

9) São Caetano - 1 título

10) EC Santo André - 1 título

11) Guarani FC - 1 título

12) São Bernardo TC - 1 título

13) Araçatuba - 1 título

14) Barueru - 1 título

15) SER Ribeirão Preto - 1 título

16) Aché Clube - 1 título

17) UEC Jundiaí - 1 título