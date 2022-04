Final da Superliga Feminina de Vôlei 2022: onde assistir e horário (22/04)

Tem decisão no vôlei feminino hoje. Praia Clube e Minas se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 21h (Horário de Brasília), na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília, pela primeira partida da final na Superliga Feminina. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir a final da Superliga Feminina de Vôlei 2022.

Onde assistir a Final da Superliga Feminina de Vôlei 2022

O jogo entre Praia Clube e Minas hoje será transmitido pelo SporTV 2 (TV fechada), Canal Vôlei Brasil (Streaming) e Twitch (Site de Vídeos) a partir das 21h, pelo horário de Brasília.

A Rede Globo comprou os direitos de transmissão da Superliga, transmitindo todos os jogos da final no SporTV, canal em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é o Canal Vôlei Brasil, disponível na plataforma TV NSports por assinatura. Por fim, o Twitch, portal de vídeos através do canal Nahzinhaa (http://twitch.tv/nahzinhaa), é responsável por transmitir a partida feminina de graça para todos os estados do Brasil.

Praia Clube e Minas na final da Superliga Feminina

O Praia Clube de Uberlândia terminou a temporada regular em primeiro lugar, com 20 vitórias e 2 derrotas. Nas quartas de final, o clube venceu o Pinheiros por 2 sets a 0 e depois o Sesc Flamengo por 2 a 1 na semifinal. O elenco tem Carol na final, atleta que mais marcou pontos de bloqueio no campeonato, com 120.

Do outro lado, o Minas entra em quadra com todo o gás. Na fase classificatória, terminou em segundo lugar com 18 vitórias e 4 derrotas. Nas quartas venceu o Barueri por 2 sets a 0 e, depois, ganhou do Vôlei Bauru na semifinal pelo mesmo placar. A central Thaísa é o grande destaque.

Jogos da final da Superliga Feminina de Vôlei 2022

A final mineira na Superliga Feminina de Vôlei surpreendeu os torcedores. De um lado, a potência de Uberlândia que derrotou o Flamengo na semifinal. Do outro lado, o Minas Tênis Clube, um dos maiores clubes de Vôlei no Brasil.

Doze equipes disputaram a Superliga, mas apenas as duas melhores disputam a final. Quem vencer dois jogos é campeão na temporada. Em caso de empate, o terceiro jogo será necessário.

Todos os confrontos da final feminina acontecem em Brasília, na Arena BRB Nilson Nelson, com a presença do público.

Confira a programação completa da final da Superliga Feminina 2022.

PRIMEIRA RODADA

Dentil Praia Clube x Minas – Sexta-feira, 22/04 às 21h, na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília (DF)

SEGUNDA RODADA

Minas x Dentil Praia Clube – Sexta-feira, 29/04 às 21h, na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília

TERCEIRA RODADA (SE NECESSÁRIO)

Dentil Praia Clube x Minas – Terça-feira, 03/05 às 21h30, na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília

+Tabela completa da Superliga de Vôlei Feminino 2021