Final Superliga Masculina 2022 de Vôlei: Minas empata e leva para jogo 3

O Minas venceu o Sada Cruzeiro por 3 sets a 2 neste domingo, 1º de maio, e empatou a final da Superliga Masculina de Vôlei, no Ginásio Sabiazinho, em Uberlândia. Agora, as equipes vão disputar o terceiro jogo na semana que vem para descobrir quem será o campeão. Confira como foi a partida e o resultado da final da Superliga Masculina em 2022 de vôlei.

Final da Superliga Masculina 2022 de Vôlei hoje

Por 3 sets a 2, o Minas Tênis Clube empatou a final da Superliga Masculina de Vôlei em 2022 contra o Cruzeiro no jogo dois. No primeiro duelo da final, o clube da Raposa venceu por 3 sets a 2.

O terceiro jogo será no domingo que vem, 08/05, a partir das 10h, no Ginásio Sabiazinho, em Uberlândia.

PRIMEIRO SET

Com casa cheia em Uberlândia, no Ginásio Sabiazinho, as equipes entraram em quadra com toda a confiança necessária. De um lado, o Sada buscando a vitória para tornar-se campeão, enquanto do outro o Minas querendo empatar a final.

O Cruzeiro saiu na frente, mas os anfitriões buscaram o resultado e conseguiram manter a disputa de igual para igual, entre um ponto de diferença. Somente na reta final do primeiro set o Cruzeiro melhorou o seu desempenho e, com destaque para Wallace e Cachopa, garantiu a vantagem.

No final do primeiro set, o Cruzeiro abriu três pontos até fechar pelo placar de 25 x 21.

SEGUNDO SET

Os atletas voltaram para a quadra em todo o vapor. Mais uma vez o Sada disparou na frente, marcando três de diferença com o oponente. Entretanto, o Minas conseguiu retomar o bom desempenho e chegou ao empate no placar em 11 a 11 para os times na final.

No meio da etapa, o clima esquentou. Cachopa chegou a receber cartão amarelo, com possível invasão de quadra. Entretanto, o ponto foi do Minas e não houve invasão. Por 12 a 11 na parcial, esta foi a primeira vez que o Minas passou no jogo.

O Cruzeiro passou à frente no resultado, mas o Minas disparou à frente do placar para a alegria da torcida. O elenco seguiu dominando até fechar o set, em 25 x 22, para empatar o jogo.

TERCEIRO SET

Depois de fechar o seu primeiro set na final da Superliga, o Minas entrou bem no terceiro set e logo marcou dois pontos. O Cruzeiro reagiu e conseguiu diminuir a vantagem dos adversários, em 4 x 2.

O jogo seguiu equilibrado, ponto por ponto. Em determinado momento, o Minas abriu três de diferença com relação aos rivais, em 17 x 14 com Honorato.

O elenco dominou completamente o terceiro set, com até cinco pontos de vantagem. O Cruzeiro conseguiu encostar no placar, mas o Minas fechou o segundo set por 25 x 22, para virar o jogo.

Destaque para atuação mais uma vez de Kelvin e Vissotto.

QUARTO SET

Assim como foi no primeiro jogo, o Cruzeiro disparou no quarto set entre 11 x 2, contando com o apoio da torcida aos gritos e cantos.

Em momento delicado, o Minas pouco conseguiu agir em quadra. A reação partiu com Rodriguinho, mas durou pouco tempo com o time celeste retomando o bom desempenho.

No finalzinho, o Minas tentou reduzir, mas foi a Raposa quem conseguiu fechar o set para empatar por 25 x 21.

QUINTO SET

Chegou a hora da decisão, tudo ou nada. O Cruzeiro começou bem com Wallace e Cachopa. Ponto por ponto, as equipes continuaram buscando o resultado. Com quatro de vantagem, a Raposa abriu 10 x 6, cada vez mais perto do título. Como o quinto set é curto, por tie break, a torcida apoiou o Cruzeiro.

De maneira incrível, o Minas encurtou a vantagem por 8 x 10 e seguiu pressionando em quadra. Com emoção, o clube que vestiu azul neste domingo mostrou que estava vivo na briga em 13 x 12, e virou o jogo.

Em toque na rede de Wallace, por descuido, as equipes empataram no tie break. Em ponto por ponto, o Minas fez bonito e, por 18 x 16, o Minas empatou a final, levando para o jogo 3.

Quando vai ser o jogo 3 da final da Superliga Masculina?

O jogo três da final da Superliga será realizado no próximo domingo, no dia 8 de maio, a partir das 10h, pelo horário de Brasília.

Mais uma vez, o Ginásio Sabiazinho, em Uberlândia, vai receber a partida, assim como foi no segundo confronto dos times masculinos. A equipe do Sada Cruzeiro tentou levar a partida para a sua casa mas o espaço não foi autorizado pelos bombeiros.

Agora, resta saber quem levará a melhor e o título da temporada da Superliga. A transmissão vai ser na TV Globo, SporTV 2, Canal Vôlei Brasil e na Twitch.

TERCEIRA RODADA

Minas x Sada Cruzeiro – Domingo, 08/05, às 10h, no Ginásio Sabiazinho, em Uberlândia

Quem é o maior campeão da Superliga Masculina?

O Cruzeiro é o maior campeão da Superliga Masculina de Vôlei com 6 títulos já conquistados. A equipe de Belo Horizonte levantou a taça nos anos de 2011/2012, 2013/2014, 2014/2015 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.

Em segundo vem o Vôlei Renata com 5 títulos e depois o Minas com 4.

Sada Cruzeiro – 6 títulos

Vôlei Renata – 5 títulos

Minas – 4 títulos

Santo André – 4 títulos

Floripa Esporte Clube – 4 títulos

Suzano – 3 títulos

Taubaté – 2 títulos

Sesc RJ Vôlei Masculino – 1 título

Sesi SP – 1 título

Botafogo – 1 título

Paulistano – 1 título

Boavista – 1 título

Classificação final da Superliga Masculina de Vôlei 2022

Doze equipes disputaram a primeira fase da Superliga Masculina de Vôlei em 2022. Na fase eliminatória, os oito melhores colocados avançam para as quartas de final, onde disputam em duas partidas ou três se necessário a classificação.

O Minas Tênis Clube terminou em primeiro lugar com 61 pontos, tendo 20 vitórias e somente 2 derrotas, enquanto o Sada Cruzeiro garantiu-se na vice-liderança com 59, contabilizando 20 triunfos e 2 jogos perdidos apenas na temporada.

A seguir, veja como ficou a classificação final da Superliga Masculina.

1 Minas – 61 pontos

2 Cruzeiro – 59 pontos

3 Sesi São Paulo – 45 pontos

4 Vôlei Guarulhos – 39 pontos

5 Apan Eleva – 37 pontos

6 Vôlei Renata – 35 pontos

7 São José – 32 pontos

8 Vôlei Natal – 31 pontos

9 América Mineiro – 25 pontos

10 Brasília – 17 pontos

11 Goiás Clube – 15 pontos

11 Uberlândia – 0 pontos

+ Mundial de Vôlei Masculino 2022 tem as seleções definidas