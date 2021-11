Flamengo x Minas: onde assistir vôlei feminino na Superliga (12/11)

Abrindo a quarta rodada da Superliga, as equipes de Sesc Flamengo e Itambé Minas se enfrentam nesta sexta-feira, 12/11, a partir das 21h (horário de Brasília) no Ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro. Acompanhe as informações e onde assistir ao jogo de vôlei feminino da Superliga hoje.

Onde assistir ao jogo da Superliga de vôlei feminino hoje?

A partida entre Sesc Flamengo e Itambé Minas terá transmissão do canal SporTV 2, disponível somente em operadoras de televisão paga, além do Canal Vôlei Brasil da TVN Sports também por assinatura em diferentes valores no site ou aplicativo.

Data: 12 de novembro de 2021

Horário: 21h

TV: SporTV 2

Onde assistir online: Canal Vôlei Brasil no TVN Sports no site (www.canalvoleibrasil.cbv.com.br)

Como vem as equipes para o jogo na Superliga?

Em oitavo lugar na classificação da Superliga, o Flamengo busca a sua segunda vitória na competição. Com duas derrotas, as comandadas do técnico Bernardinho promete entrar com todo o gás necessário no jogo desta sexta-feira e contar com a força da torcida em casa no Rio de Janeiro.

Enquanto isso, o elenco do Minas aparece em segundo lugar na Superliga com 11 pontos, ou seja, apenas um de diferença com o primeiro colocado. Entretanto, com a vitória no confronto de hoje, pode assumir provisoriamente a liderança se o Praia Clube perder na rodada.

Classificação da Superliga de Clubes 2021

A primeira fase da Superliga é feita de pontos corridos, ou seja, é disputado em rodadas e apenas as oito primeiras seleções avançam para as quartas de final, enquanto os últimos serão rebaixados para a divisão inferior no ano que vem.

Confira a classificação completa e atualizada.