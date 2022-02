Flamengo x Praia Clube: onde assistir o vôlei feminino na Superliga 22/02

As equipes de Flamengo x Praia Clube se enfrentam nesta terça-feira, 22/02, pela oitava rodada do returno na Superliga de Vôlei Feminino, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). A informação sobre como e onde assistir ao jogo de hoje o torcedor confere a seguir.

Onde assistir Flamengo x Praia Clube na Superliga hoje

O jogo de vôlei entre Flamengo e Praia Clube vai passar no canal SporTV 2, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), para todos os assinantes no Brasil.

A emissora só está disponível através de operadoras por assinatura como a Sky, Claro ou Oi. Para adquirir, basta entrar em contato com a operadora e obter o conteúdo. Para assinantes do GloboPlay e que possuem o acesso, a transmissão também está disponível.

Horário: 21h30

TV: SporTV 2

Onde assistir online: Sem transmissão

Como estão as equipes na temporada da Superliga?

Com o primeiro turno já finalizado, o elenco do Flamengo aparece em quinto lugar na tabela de classificação da Superliga tendo 34 pontos, ou seja, em dezoito partidas disputadas venceu onze e perdeu outras sete em quadra diante das adversárias. Por isso, espera ir com tudo para cima das líderes para acumular o ponto.

Enquanto isso, o Praia Clube é o elenco que aparece em primeiro lugar na classificação da Superliga com 48 pontos, tendo a vantagem de três pontos diante do vice-líder. Ao todo, as jogadoras venceram dezessete partidas e perderam somente uma, contando com a melhor campanha até aqui.

Jogos da Superliga na rodada

Todas as equipes disputam a oitava rodada no segundo turno nesta terça-feira. Apenas um jogo já foi realizado na noite de domingo, com o resultado indicado na tabela.

Ao todo, doze seleções femininas disputam a Superliga na temporada. A primeira fase é realizada em pontos corridos, isto é, os oito melhores avançam para as quartas de final, disputada em mata-mata por dois confrontos.

Acompanhe todos os resultados e horários para assistir ao vivo.

Minas 3 x 1 Pinheiros

Terça-feira (22/02):

Maringá x Barueri – 17h (TV NSports)

Brasília Vôlei x Sesi Vôlei Bauru – 19h (SporTV 2)

Fluminense x Curitiba Vôlei – 19h (TV NSports)

Country Clube Valinhos x Osasco – 20h (TV NSports)

Flamengo x Dentil Praia Clube – 21h30 (SporTV 2)

