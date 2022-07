França x EUA: onde assistir final Liga das Nações vôlei masculino 2022

Confira onde assistir a final do vôlei masculino hoje. Foto: Reprodução / Volleyball World @volleyballworld

É decisão no vôlei masculino! Fique por dentro de todos os detalhes e saiba onde assistir final Liga das Nações vôlei masculino 2022 hoje! As seleções de França e Estados Unidos se enfrentam neste domingo, 25 de julho, em Bologna, na Itália, pela decisão. A partida tem início às 16h (Horário de Brasília), com transmissão para todo o país.

Quem vencer é o grande campeão da Liga das Nações de vôlei masculino 2022.

Onde assistir final Liga das Nações Vôlei Masculino 2022 hoje?

O jogo entre França e Estados Unidos hoje será transmitido no SporTV 2 e Globo Play, a partir das 16h (Horário de Brasília), na final da Liga das Nações de vôlei masculino neste domingo.

Sem transmissão para a televisão aberta, o canal do SporTV é quem exibe todas as emoções do vôlei masculino neste domingo, ao fim da temporada. Entretanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Para assistir online, o Globo Play está disponível para os serviços de streaming pelo site ou também no celular, tablet, computador e smart TV.

FRANÇA x ESTADOS UNIDOS NA LIGA DAS NAÇÕES

Para chegar até aqui, a equipe da França teve um longe caminho. Na primeira fase, o elenco terminou em 4º lugar na tabela com 28 pontos, contabilizando nove vitórias. Por isso, chegou até as decisões onde disputaria o mata-mata do torneio. Nas quartas passou pelo Japão e na semifinal a Itália, pronto para jogar a final da Liga das Nações hoje.

Enquanto isso, os Estados Unidos são os favoritos na disputa deste domingo, pela final da Liga das Nações de vôlei masculino hoje. O grupo norte-americano terminou em 3º lugar na primeira fase com dez vitórias, contabilizando 27 pontos no torneio, mas vantagem no saldo. Nas quartas bateu o Brasil, enquanto na semifinal derrotou a grande Polônia. Agora, terá a sorte de concorrer pela medalha de ouro.

Chaveamento da Liga das Nações de vôlei masculino 2022

O Brasil está oficialmente fora da Liga das Nações. Agora, França e Estados Unidos disputam a final da competição masculina, enquanto Itália e Polônia jogam o terceiro lugar.

O chaveamento da competição foi todo definido pela organização. Dessa maneira, confira o caminho completo da edição da Liga das Nações de vôlei masculino.

QUARTAS DE FINAL

Estados Unidos 3 x 1 Brasil

Itália 3 x 1 Holanda

França 3 x 0 Japão

Polônia 3 x 2 Irã

SEMIFINAL da Liga das Nações

Polônia 0 x 3 Estados Unidos

Itália x 3 França

FINAL da Liga das Nações

Polônia x Itália (3º lugar) – Domingo, 24/07 às 13h

França x EUA (FINAL) – Domingo, 24/07 às 16h

