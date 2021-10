Funvic Natal x Sada Cruzeiro: onde assistir vôlei masculino hoje – 26/10

As equipes de Funvic Natal e Sada Cruzeiro disputam o título da Supercopa de Vôlei Masculino nesta terça-feira, 26/10, a partir das 19h30 (horário de Brasília), no Ginásio Fiotão, em Várzea Grande. Em jogo único, quem vencer é o campeão do torneio. Então, confira onde assistir ao jogo do vôlei masculino hoje ao vivo.

Onde assistir ao jogo de vôlei masculino hoje ao vivo?

O jogo terá transmissão a partir das 19h30, no SporTV 2, pela TV fechada, por canal disponível somente em operadoras por assinatura.

Horário: 19h30

Onde assistir ao vivo: SporTV 2

Como funciona a Supercopa de Vôlei 2021?

A Supercopa reúne o atual campeão da Superliga, o Funvic Natal, e o vencedor da Copa do Brasil no último ano, o Sada Cruzeiro, para uma disputa única em que o ganhador leva o título de melhor equipe do vôle no país.

De um lado, o clube mineiro acumula três títulos da Supercopa, em 2015, 2016 e 2017, sendo o maior campeão na história do torneio enquanto busca o segundo exclusivamente este ano depois de conquistar o Campeonato Mineiro de Vôlei Masculino. Já o Funvic quer conquistar o seu primeiro troféu do torneio e, principalmente, o único da temporada.

A final acontece em jogo único onde quem vencer é o campeão da Supercopa. O confronto será realizado no Ginásio Fiotão, em Várzea Grande, Mato Grosso.

As duas equipes também integram o quadro de participantes da Superliga de Vôlei Masculino, o campeonato da modalidade com doze times do Brasil. Com isso, você já sabe como funciona, onde assistir o jogo de vôlei masculino e quais equipes disputa. Agora, basta assistir e acompanhar ao vivo a disputa.

