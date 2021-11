Guarulhos x Minas: onde assistir vôlei masculino hoje na Superliga (10/11)

Em partida atrasada pela primeira rodada da Superliga de Vôlei Masculino, as equipes de Vôlei Guarulhos x Minas Tênis Clube se enfrentam nesta quarta-feira, 10/11, a partir das 20h (horário de Brasília), no Ginásio da Ponte Grande. Confira onde assistir ao vôlei masculino hoje.

Guarulhos x Minas: onde assistir o vôlei masculino hoje na Superliga?

A partida entre Guarulhos e Minas terá transmissão às 20h, no Canal Vôlei Brasil no TVN Sports (www.canalvoleibrasil.cbv.com.br) por assinatura em diferentes valores no site ou aplicativo para ter acesso às informações em Android ou Ios.

Horário: 20h

Onde assistir ao vivo: Canal Vôlei Brasil no TVN Sports

Como estão as equipes para o jogo de hoje?

Com duas vitórias, o time do Guarulhos aparece em terceiro lugar com 6 pontos na classificação geral da Superliga na temporada. Com isso, se vencer o jogo atrasado desta quarta-feira, pode alcançar a liderança provisoriamente até o início da próxima rodada e aproveitar para ganhar força da torcida.

Enquanto isso, o Minas perdeu o jogador Maurício Souza após demiti-lo por polêmicas de seus comentários. Porém, o elenco conseguiu se manter no alto nível ao ocupar a quarta posição também com 6 pontos e o mesmo número de vitórias do oponente no jogo de hoje. Portanto se vencer tem grandes chances de ocupar a ponta.

Classificação da Superliga de Vôlei Masculino 2021

A Superliga de Vôlei Masculina apresenta doze times das mais diferentes regiões disputando em quadra o título de melhor equipe de 2021. O torneio acontece até maio de 2022 com a grande decisão entre os dois melhores clubes. Ao todo serão mais de 300 jogos com torcida, seguindo todos os protocolos de higiene para evitar o contágio do Covid-19 entre o público.

Até a terceira rodada, veja como está a classificação das equipes.

1 Sada Cruzeiro – 8 ponto

2 SESI-SP – 8 pontos

3 Vôlei Guarulhos – 6 pontos

4 Minas – 6 pontos

5 Natal – 6 pontos

6 Apan/Eleva – 6 pontos

7 Brasília Vôlei – 3 pontos

8 São José – 3 pontos

9 Montes Claros América – 1 ponto

10 Vôlei Renata – 1 ponto

11 Uberlândia – 0 ponto

12 – Goiás – 0 ponto

