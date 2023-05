Quem são os patrocinadores da La Liga e quais apoiam Vini Júnior

O Campeonato Espanhol é uma das principais atrações de futebol da Europa. Recentemente, Vinicius Júnior, do Real Madrid, tornou-se alvo de ataques racistas por parte de torcedores rivais em jogos fora de casa. A pressão em cima dos patrocinadores da La Liga cresceu, assim como o pedido de medidas drásticas sobre casos envolvendo racismo.

Quem são os patrocinadores da La Liga em 2023

O patrocinador principal da La Liga é o Santander. A lista de patrocinadores globais são Puma, EA Sports, Mahou, BKT, Sorare, Gol-Ball, Socios.com e Golazos. A Microsoft e a Panini também tem a sua marca associada ao Campeonato Espanhol de 2023. O nome de todas as empresas constam no site oficial do Campeonato Espanhol.

A La Liga é a primeira divisão do futebol espanhol. O Santander, banco fundado em 1857 com sede na Espanha, garantiu que não vai renovar o contrato de patrocínio master com o Campeonato Espanhol. O valor pago pelo Santander anualmente pelo naming rights é de € 17 milhões, de acordo com o jornal espanhol Marca.

A EA Sports vai ocupar o lugar do banco no quadro de naming rights. O investimento da empresa de games será de 30 milhões de euros anuais, de acordo com o site Marca.

Quais patrocinadores prestaram apoio à Vini Júnior?

Após ser alvo de ataques racistas no último domingo, 21 de maio, por parte da torcida do Valencia no Campeonato Espanhol, fora de casa. As imagens rodaram o mundo e forçaram os patrocinadores da La Liga a se posicionarem.

O Santander, principal nome ligado ao torneio, se manifestou sobre o caso envolvendo Vini através da assessoria de imprensa. A nota foi publicada no GE: ” O Santander repudia veementemente qualquer manifestação de preconceito ou racismo”. A empresa não terá o seu nome vinculado à La Liga a partir da próxima temporada.

A PUMA, responsável pela bola e por equipamentos esportivos no torneio, também se manifestou em comunicado enviado ao GE. “Na Puma, não toleramos racismo e condenamos qualquer forma de discriminação. Nos solidarizamos com Vinícius Júnior e toda a comunidade do futebol ao condenar os eventos de ontem”.

Até o momento, só as duas empresas se manifestaram. Nas redes sociais, torcedores cobram posicionamento dos outros patrocinadores.

