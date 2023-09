Hoje: Como assistir online o jogo do Brasil vôlei feminino x Argentina (16)

Pela primeira rodada do Pré-Olímpico de vôlei feminino, Brasil e Argentina se enfrentam às 4h (horário de Brasília) de sábado, 16 de setembro. Direto de Tóquio, as seleções fazem a sua estreia no grupo B a partir e o jogo terá transmissão na TV Globo, VB TV e Glbobplay.

3 formas de assistir o jogo do Brasil vôlei feminino

Acompanhe o passo a passo e saiba como assistir o jogo do Brasil vôlei feminino hoje, 16. Essa é a primeira disputa das brasileiras no Pré-Olímpico e a partida será contra a Argentina.

TV Globo

A transmissão do jogo Brasil x Argentina na Globo vai começar às 03h55 e terá narração de Everaldo Marques e análises de Fabí Alvim e Nalbert.

Assistir jogo do Brasil na Globoplay

Passo 1: Acesse www.globoplay.globo.com ou entre pelo aplicativo, clique em 'Agora na TV' e depois em 'Entrar', no meio da tela.

Passo 2: Daí, preencha com o seu login de usuário. Caso não seja assinante, toque em 'cadastre-se' para fazer a sua Conta Globo de forma gratuita.

Passo 3: Preencha os espaços em branco com as suas informações e dê ok. Em sequência, retorne ao menu principal e toque no ícone da Globo, espere a imagem carregar e assista como e onde quiser a programação da TV aberta.

VB TV

Passo 1: Acesse www.volleyballworld.tv, clique em 'assine agora' na opção Premium, por R$ 4,99 por mês e R$ 49,99 por ano, com sete dias grátis.

Passo 2: Preencha os espaços em branco com as suas informações e crie o seu login.

Passo 3: Retorne para o mosaico principal e escolha o jogo que quer assistir ao vivo.

Quem são as jogadoras do Brasil no Pré-Olímpico?

O treinador José Roberto Guimarães tem no Pré-Olímpico de vôlei feminino a mesma lista de jogadoras que utilizou na Liga das Nações e no Sul-Americano durante a temporada. Rosamaria, Natinha, Thaisa e Pri Daroit estão confirmadas no elenco, enquanto Macris pediu dispensa por questões médicas.

O Pré-Olímpico só permite a inscrição de 14 atletas, portanto Zé Roberto precisou cortar Lorena de última hora já em Tóquio, no Japão. Já Lorrayna Marys, Claudinha, Edinara, Maira, Helena, Valquíria, Jussara, Laís e Lelê foram retiradas do grupo durante os treinos.

O treinador deverá utilizar a seguinte escalação:

Levantadoras: Roberta e Naiane

Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara

Ponteiras: Gabi, Julia Bergmann, Maiara Basso e Pri Daroit

Centrais: Carol, Diana e Thaisa

Líberos: Natinha e Nyeme

Como funciona o Pré-Olímpico de vôlei feminino?

Seis vagas para o vôlei feminino nos Jogos Olímpicos de Paris são disponibilizadas através do Pré-Olímpico, processo qualificatório que reúne 24 seleções dos mais diferentes continentes. Como a França tem a vaga assegurada em ambas as modalidades, não precisa disputar o torneio da FIVB.

As equipes são separadas em três grupos de oito cada, através de sorteio realizado pela Federação Internacional de Voleibol. No grupo A, com sede em Ningbo, está Canadá, China, República Tcheca, República Dominicana, México, Holanda, Sérvia e Ucrânia.

No grupo B, em Tóquio, estão Argentina, Brasil, Bélgica, Bulgária, Japão, Peru, Porto Rico e Turquia. Já na chave C, com sede em Lódz, constam Alemanha, Itália, Coreia do Sul, Colômbia, Polônia, Eslovênia, Tailândia e a atual campeã Estados Unidos.

Seleções da mesma chave se enfrentam em turno único, isto é, jogam apenas uma vez contra os outros sete concorrentes. Nenhum elenco é eliminado porque o Pré-olímpico acontece sob o sistema de pontos corridos. Ao fim das rodadas, os dois primeiros de cada grupo se classificam para as Olimpíadas de Paris.

As outras cinco vagas serão distribuídas através do Ranking Mundial de Voleibol, seguindo a ordem de prioridade: equipes de continentes sem equipes qualificadas e melhores equipes ainda não classificadas.

Tabela de jogos do Brasil no Pré-Olímpico

O Brasil vai cumprir sete compromissos no Pré-Olímpico de vôlei feminino, em pontos corridos. Se perder qualquer um dos jogos não está eliminado, mas é prejudicado porque deixa de conquistar pontos fundamentais.

Brasil x Argentina - 1ª rodada

Quando: sábado, 16 de setembro

Horário: 04h

Onde assistir: Globo, Sportv 2 e FIVB TV

Brasil x Peru - 2ª rodada

Quando: domingo, 17 de setembro

Horário: 04h

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

Brasil x Bulgária - 3ª rodada

Quando: terça-feira, 19 de setembro

Horário: 04h

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

Brasil x Porto Rico - 4ª rodada

Quando: quarta-feira, 20 de setembro

Horário: 04h

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

Brasil x Turquia - 5ª rodada

Quando: sexta-feira, 22 de setembro

Horário: 04h

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

Brasil x Bélgica - 6ª rodada

Quando: sábado, 23 de setembro

Horário: 04h

Onde assistir: Globo, Sportv 2 e FIVB TV

Japão x Brasil - 7ª rodada

Quando: domingo, 24 de setembro

Horário: 07h30

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

