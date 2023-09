Tem jogo de vôlei feminino hoje: programação do Pré-Olímpico - 16/09

O Pré-Olímpico de vôlei feminino começa na madrugada deste sábado, 16 de setembro, e vai até a noite. A seleção brasileira entra em quadra contra a Argentina, mas também há outros 11 confrontos, então veja o guia de programação com horário e onde assistir.

Jogos do Pré-Olímpico vôlei feminino no Pré-Olímpico

Hoje tem jogo da Seleção Brasileira de vôlei feminino contra a Argentina, pela primeira rodada do grupo B, na programação do Pré-Olímpico. Outros 11 confrontos entre os três grupos começam na madrugada e seguem até a noite de sábado em Tóquio, no Japão, em Lódz, na Polônia, e na cidade de Ningbo, na China.

São quatro jogos no grupo A, quatro no grupo B, com Brasil, Argentina, Japão, Turquia, Bélgica, Bulgária, Porto Rico e Peru, e quatro duelos no grupo C de sexta para sábado, 16 de setembro.

A seguir, a programação de jogos de vôlei feminino no Pré-Olímpico no sábado.

GRUPO A

República Dominicana x República Tcheca - 02h

Ningbo, na China

Onde assistir: VB TV

Holanda x Canadá - 05h

Ningbo, na China

Onde assistir: VB TV

China x Ucrânia - 08h30

Ningbo, na China

Onde assistir: VB TV

Holanda x República Tcheca - 23h

Ningbo, na China

Onde assistir: VB TV

GRUPO B

Turquia x Porto Rico - 01h

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

Brasil x Argentina - 04h

Tóquio, no Japão

Onde assistir: Globo, Sportv 2 e VB TV

Japão x Peru - 07h25

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

Bélgica x Porto Rico - 22h

Tóquio, no Japão

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

GRUPO C

Estados Unidos x Colômbia - 06h30

Lódz, na Polônia

Onde assistir: VB TV

Aleanha x Tailândia - 09h30

Lódz, na Polônia

Onde assistir: VB TV

Polônia x Eslovênia - 12h30

Lódz, na Polônia

Onde assistir: VB TV

Itália x Coreia do Sul - 15h45

Lódz, na Polônia

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Como funciona o Pré-Olímpico de vôlei feminino?

Antes de entrar em quadra para disputar a medalha de ouro do vôlei feminino nos Jogos Olímpicos de Paris, as seleções tem que passar antes pela etapa de classificação. São 24 seleções de vôlei feminino de todos os cinco continentes divididas em três grupos de oito cada com sedes diferentes.

Os times de cada chave jogam entre si em turno único, isto é, se enfrentam apenas uma vez. Em cada vitória entre as rodadas, a seleção ganha pontos que a colocam em uma melhor posição. Os dois primeiros do grupo asseguram a vaga olímpica em Paris.

O Brasil está no grupo B com Argentina, Japão, Turquia, Bélgica, Bulgária, Porto Rico e Peru, com sede em Tóquio, no Japão. Como o país asiático está 12 horas à frente de Brasília, os jogos são transmitidos pela manhã e madrugada em terras brasileiras.

Já a chave A, com sede em Ningo, tem Canadá, China, República Tcheca, República Dominicana, México, Holanda, Sérvia e Ucrânia. No grupo C, em Lódz, tem a atual campeã Estados Unidos, a anfitriã Polônia, Colômbia, Coreia do Sul, Itália, Alemanha, Eslovênia e Tailândia.

A França tem lugar garantido nos Jogos Olímpicos por ser o país anfitrião, enquanto seis vagas serão distribuídas pelo Pré-Olímpico entre os três grupos. As outras cinco cotas serão preenchidas através do Ranking Mundial da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol.

Quando começa o Pré-Olímpico de vôlei masculino?

O Pré-Olímpico de vôlei masculino começa logo em seguida do feminino, em 29 de setembro, com o duelo entre Eslovênia e Tunísia na primeira rodada em Tóquio, no Japão. O Brasil só joga no sábado, 30, contra o Catar no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Assim como o feminino, o Pré-Olímpico masculino também conta com 24 equipes separadas por três chaves de oito cada, onde se enfrentam em turno único por sete rodadas. Conforme o elenco ganha jogos, soma pontos na classificação do seu grupo e assim alcança uma melhor posição. Ao fim das rodadas, os dois melhores das três chaves vão para as Olimpíadas de Paris direto.

As outras cinco vagas, assim como o feminino, serão distribuídas através do Ranking para seleções de continentes que ainda não se classificaram.

