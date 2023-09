Seleção Brasileira estreia no Pré-Olímpico de vôlei feminino contra a Argentina

Hoje tem jogo do Brasil de vôlei feminino? Veja horário de Brasil x Argentina

Hoje tem jogo do Brasil de vôlei feminino? Veja horário de Brasil x Argentina

Sob o comando de José Roberto Guimarães, a Seleção Brasileira estreia no Pré-Olímpico de vôlei feminino no sábado, 16 de setembro, contra a Argentina na primeira rodada. Como o jogo será em Tóquio e o fuso horário é de 12 horas, a transmissão no Brasil acontece pela madrugada, portanto veja o horário e como assistir ao vivo.

Quando é o jogo do Brasil de vôlei feminino no Pré-Olímpico?

A estreia da Seleção Feminina de vôlei no Pré-Olímpico está marcada para sábado, 16 de setembro, contra a Argentina às 04h (horário de Brasília) em Tóquio, no Japão. A Globo transmite a partida na TV aberta com Everaldo Marques e Fabi para todo o país enquanto o Sportv 2 exibe em operadoras por assinatura.

O Brasil está no grupo B e também vai enfrentar Bélgica, Bulgária, Japão, Peru, Porto Rico e Turquia. Todos os jogos vão acontecer em Tóquio, com transmissão pela madrugada no Brasil.

A Federação Internacional de Voleibol dividiu as 24 seleções em três grupos de oito através de sorteio, onde os integrantes da mesma chave jogam entre si em turno único e classificados de acordo com o sistema padrão de classificação de equipes.

Brasil x Argentina

Quando: sábado, 16 de setembro

Rodada: 1ª no grupo B

Hoário: 04h (de Brasília)

Local: Tóquio, no Japão

Onde assistir: Globo, Sportv 2 e FIVB TV

SAIBA: Qual é a altura das jogadoras do Brasil no vôlei feminino?

Time de vôlei feminino do Brasil

O treinador José Roberto Guimarães, promovido recentemente para o cargo de coordenador das seleções de vôlei feminino da CBV, a Confederação Brasileira de Voleibol, convocou 15 atletas para o Pré-Olímpico em Tóquio, no mês de setembro.

Como o regulamento do processo de qualificação só permite a inscrição de 14 jogadoras, o comandante terá que cortar uma das atletas. Macris pediu dispensa da Seleção por problemas médicos, enquanto Lorrayna Marys, Claudinha, Edinara, Maira, Helena, Valquíria, Jussara, Laís e Lelê foram retiradas do grupo.

A tendência é que Zé Roberto repita a escalação que utilizou na Liga das Nações e no Sul-Americano de vôlei feminino, com Kisy, Roberta, Rosamaria, Natinha, Gabi, Pri Daroit e Thaisa, girando o elenco.

Do que o Brasil precisa para se classificar para as Olimpíadas?

O Brasil de vôlei feminino tem que vencer o máximo de confrontos possíveis no Pré-Olímpico em setembro, em Tóquio, para assegurar a vaga olímpica. Além da Argentina, vai jogar também contra Bélgica, Bulgária, Japão, Peru, Porto Rico e Turquia.

Na Liga das Nações deste ano, a Seleção perdeu para a Turquia por 3 sets a 0, na fase classificatória, com parciais de 22-25, 16-25 e 22-25 em Bangkok, na Tailândia. Já no Sul-Americano em Recife, superou a Argentina por 3 a 0, com parciais de 25-17, 25-16 e 25-17.

O elenco não enfrentou as outras cinco seleções na temporada, portanto José Roberto Guimarães terá que estudar cada um dos adversários. O Japão deverá ser o rival mais pegado para o Brasil, já que o grupo aparece sempre muito bem em competições como o Mundial e a Liga das Nações em ambos os gêneros.

Vinte e quatro seleções jogam o Pré-Olímpico, divididas em três grupos de oito. As duas melhores equipes de cada chave se classificam para Paris 2024. Caso o Brasil não consiga a vaga no Pré-Olímpico, tentará a sorte pelo Ranking da FIVB, sob os critérios de equipes de continentes sem seleções qualificadas e melhores equipes ainda não classificadas respectivamente.

Você também vai gostar de ler:

Por que Leal não vai jogar o Pré-Olímpico de vôlei masculino 2023?