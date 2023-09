Por que Leal não vai jogar o Pré-Olímpico de vôlei masculino 2023?

A Seleção Brasileira de vôlei masculino não poderá contar com Yoandy Leal para as sete partidas do Pré-Olímpico de vôlei masculino, com estreia marcada em 30 de setembro no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Entenda a ausência do ponteiro e quando ele retorna para as quadras.

Leal é desfalque do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino

O ponteiro Leal, do Bluenergy Piacenza, está fora do Pré-Olímpico de vôlei masculino. A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) informou que o atleta pediu dispensa médica da seleção masculina nesta quinta-feira, 14 de setembro, por causa de dores nos joelhos.

Felipe Malzac, médico da Seleção Brasileia de vôlei, informou que exames foram feitos no ponteiro e que lesões do aparelho extensor nos dois joelhos foram detectadas. Como o qualificatório começa no fim de setembro, o atleta decidiu pedir a dispensa para focar na reabilitação plena.

Durante a Liga das Nações, Leal ficou fora da fase classificatória para tratar o joelho e ombro, e só disputou as quartas de final, a derrota para a Polônia. Disputou o Sul-Americano, mas poucos jogos.

“Gostaria muito de disputar o Pré-Olímpico, ajudar o Brasil a conquistar essa vaga para a maior competição do esporte mundial. Mas infelizmente neste momento não estou 100% fisicamente. E sei que uma competição dessa exige que você esteja no seu máximo. Meus companheiros e a comissão técnica sabem que podem contar com a minha torcida. Estarei bem em breve, e na próxima temporada, certamente volto ao lado deles brigando por mais conquistas para o Brasil” - informou Leal em comunicado da CBV.

Com Leal fora, o treinador Renan Dal Zotto tem 25 nomes na pré-lista de convocados para o Pré-Olímpico de vôlei masculino, incluindo Lucão, Lucarelli, Fernando Cachopa, Bruninho e Thales. Porém, o regulamento da FIVB só permite a inscrição de 14 atletas no torneio. A tendência é que os cortados disputem os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, em outubro.

Confira a pré-lista do Brasil para o Pré-Olímpico de vôlei masculino:

Levantadores:

Bruninho, Thiaguinho, Matheus Brasília e Fernando Cachopa

Ponteiros:

Lukas Bergmann, Adriano, Honorato, Maicon, Arthur Bento e Lucarelli

Centrais:

Lucão, Otávio, Flávio, Geovane, Thiery e Judson

Opostos:

Abouba, Felipe Roque, Alan, Darlan e Oppenkoski

Líberos:

Alê, Maique e Thales

Preços do ingresso do Pré-Olímpico vôlei masculino

Calendário de jogos do Brasil no Pré-Olímpico

O Brasil estreia no Pré-Olímpico de vôlei masculino no dia 30 de setembro, sábado, contra o Catar, às 10h, no Rio de Janeiro. O time também enfrenta a República Tcheca, Alemanha, Cubar, Ucrânia, Itália e Irá na busca por duas vagas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

São sete rodadas onde as seleções do grupo se enfrentam em turno único, isto é, apenas uma vez sob o sistema de pontos corridos. Cada vitória dá pontos para o elenco e, ao fim das rodadas, os dois primeiros da classificação vão para as Olimpíadas da França.

Jogando em casa, no Maracanãzinho, o Brasil é favorito na disputa. Para carimbar o passaporte terá que se vencer todos os sete confrontos.

Brasil x Catar - 1ª rodada

Quando: sábado, 30 de setembro

Horário: 10h

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

Brasil x República Tcheca - 2ª rodada

Quando: domingo, 01 de outubro

Horário: 10h

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

Brasil x Alemanha - 3ª rodada

Quando: terça-feira, 03 de outubro

Horário: 20h30

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

Brasil x Ucrânia - 4ª rodada

Quando: quinta-feira, 04 de outubro

Horário: 10h

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

Brasil x Cuba - 5ª rodada

Quando: sexta-feira, 06 de outubro

Horário: 10h

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

Brasil x Irã - 6ª rodada

Quando: sábado, 07 de outubro

Horário: 10h

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

Brasil x Itália - 7ª rodada

Quando: domingo, 08 de outubro

Horário: 10h

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

Quem são os favoritos no Pré-Olímpico?

Seis vagas olímpicas são disponibilizadas para as 24 seleções que jogam o Pré-Olímpico de vôlei masculino entre setembro e outubro. No grupo A, os favoritos são Brasil, Alemanha e Itália, enquanto no grupo B o Japão, Sérvia, Estados Unidos e Turquia vão brigar pelas duas vagas.

No grupo C, as seleções de Argentina, China, Holanda e Polônia são favoritas na briga pelas duas vagas até os Jogos Olímpicos de Paris.

O Pré-Olímpico de vôlei masculino reúne as seleções em três grupos de oito, onde jogam entre si apenas uma vez em pontos corridos. Os dois melhores de cada grupo avançam direto para as Olimpíada de Paris, enquanto as outras cinco vagas serão disponibilizadas pelo Ranking Mundial da FIVB.

GRUPO A:

Brasil, Cuba, Alemanha, República Tcheca, Irã, Itália, Catar e Ucrânia

GRUPO B:

Egito, Finlândia, Japão, Eslovênia, Sérvia, Turquia, Tunísia e Estados Unidos

GRUPO C:

Argentina, Bélgica, Bulgária, Canadá, China, México, Holanda e Polônia

