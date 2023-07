Saiba quando a equipe masculina do Brasil volta a jogar na Liga das Nações

Hoje tem jogo do Brasil vôlei masculino? Confira a programação – 02/07

O treinador Renan Dal Zotto prepara o seu elenco para disputar a terceira e última semana da Liga das Nações na fase classificatória. Serão quatro jogos que valem o ingresso para a próxima etapa. Saiba se tem jogo do Brasil vôlei masculino hoje e confira a programação completa do time.

Hoje tem jogo do Brasil vôlei masculino?

Não tem jogo do Brasil vôlei masculino hoje na Liga das Nações neste domingo; o feminino joga. O elenco só volta a jogar na terça-feira, 04 de julho, pela última rodada da competição.

Serão quatro jogos na semana e o time brasileiro precisa da vitória em todas as ocasiões. Quanto maior o saldo na classificação, melhor será o desempenho na próxima fase.

Confira a tabela completa da próxima terça-feira, primeiro dia da última semana classificatória.

Brasil x Itália (jogo do Brasil vôlei masculino)

Terça-feira, 04/07 às 4h (Horário de Brasília)

Pasai City, nas Filipinas

Japão x China

Terça-feira, 04/07 às 08h (Horário de Brasília)

Pasai City, nas Filipinas

Argentina x Sérvia

Terça-feira, 04/07 às 17h (Horário de Brasília)

Anaheim, nos Estados Unidos

Irã x França

Terça-feira, 04/07 às 20h30 (Horário de Brasília)

Anaheim, nos Estados Unidos

Confira a classificação vôlei feminino na Liga das Nações atualizada

Data das quartas de final no vôlei masculino

Assim que a fase classificatória do vôlei masculino termina, as oito seleções classificadas vão disputar as quartas de final da Liga das Nações. Todos os confrontos serão na cidade de Gdansk, na Polônia.

As quartas de final vão acontecer em 19 e 20 de julho, com horários distintos. Os sete melhores da classificação vão para a etapa enquanto a Polônia, anfitriã, tem espaço direto. Por isso, se o time terminar nas primeiras posições, o oitavo colocado garante lugar também.

É importante ressaltar que todas as fases são partidas únicas. A semifinal está marcada para 22 de julho, sábado, e a final e disputa pelo terceiro lugar em 23 de julho.

Classificação atualizada Liga das Nações

Com a pausa de uma semana para a disputa das seleções femininas, a classificação da Liga das Nações de vôlei masculino não sofreu alterações. Os sete primeiros (se a Polônia terminar na parte de cima oito) avançam para as quartas de final.

1) Japão - 22 pontos

2) Estados Unidos - 21 pontos

3) Brasil - 19 pontos

4) Eslovênia - 18 pontos

5) Polônia - 14 pontos

6) Argentina - 16 pontos

7) Itália - 15 pontos

8) Holanda - 14 pontos

9) Sérvia - 11 pontos

10) França - 9 pontos

11) Irã - 8 pontos

12) Cuba - 5 pontos

13) Canadá - 5 pontos

14) China - 5 pontos

15) Bulgária - 6 pontos

16) Alemanha - 4 pontos

