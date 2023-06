Classificação vôlei feminino na Liga das Nações atualizada na 3ª semana

Confira como está a classificação do torneio de vôlei feminino

A terceira semana da fase classificatória é a última que as seleções disputam. Ao fim do último confronto, a classificação geral da Liga das Nações de vôlei feminino definirá quem avança para as quartas de final. Vem ver quem lidera a tabela.

Classificação vôlei feminino da Liga das Nações

A disputa da Liga das Nações começa a se afunilar e ao fim da terceira semana, dia 2 de julho, quem estiver nos 7 primeiros lugares da classificação seguirão para as quartas de final.

Confira a classificação vôlei feminino na Liga das Nações completa e atualizada.

1) Polônia - nove vitórias e 26 pontos

2) Estados Unidos - nove vitórias e 24 pontos

3) Turquia - oito vitórias e 26 pontos

4) Brasil - sete vitórias e 21 pontos

5) Alemanha - sete vitórias e 20 pontos

6) China - seis vitórias e 19 pontos

7) Japão - seis vitórias e 18 pontos

8) Itália - seis vitórias e 15 pontos

9) Holanda - cinco vitórias e 17 pontos

10) Sérvia - cinco vitórias e 16 pontos

11) Canadá - cinco vitórias e 16 pontos

12) República Dominicana - cinco vitórias e 12 pontos

13) Tailândia - duas vitórias e 8 pontos

14) Bulgária - duas vitórias e 8 pontos

15) Croácia - duas vitórias e 6 pontos

16) Coreia do Sul - zero vitórias e 0 pontos

Calendário da fase final

Assim que a terceira e última semana de confrontos termina, a Liga das Nações de vôlei feminino tem uma semana de descanso para as seleções classificadas treinarem. Serão oito times de elite divididos em quatro jogos.

As quartas de final serão realizadas em 12 e 13 de julho, quarta e quinta-feira, no College Park Center, em Arlington, no Texas, Estados Unidos. São oito jogos em horários diferentes.

A semifinal está marcada para 15 de julho, sábado. A final vai ser no domingo, 16 de julho, enquanto os perdedores disputarão o terceiro lugar pelo bronze mais cedo também no domingo.

Quartas de final, semifinal e a final são jogadas em partida única.

QUARTAS DE FINAL : 12 e 13 de julho

: 12 e 13 de julho SEMIFINAL : 15 de julho

: 15 de julho DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR: 16 de julho

16 de julho FINAL: 16 de julho

