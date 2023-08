Jogo da seleção brasileira é pela segunda fase do torneio

Horário Brasil x Turquia no Mundial sub 21 de vôlei feminino hoje

A Seleção Brasileira enfrenta a Turquia hoje no Mundial sub 21. O jogo do Brasil vôlei feminino será na noite de segunda-feira, 21, e começa às 23 horas, horário de Brasília, com transmissão ao vivo para todo o país.

Onde assistir o jogo do Brasil vôlei feminino

A partida entre Brasil e Turquia será transmitida no Youtube da Federação Internacional de Vôlei (FIVB) nesta segunda-feira ao vivo, a partir das 23 horas. Nenhuma emissora da televisão aberta exibe o duelo.

A disputa desta noite é válida pela segunda fase do torneio. Na fase de grupos, a seleção brasileira teve duas vitórias, contra a República Dominicana e a Tunísia, e apenas uma derrota. Assim, o time soma seis pontos e segue firme na briga pelo ouro.

Os próximos jogos do Brasil são contra os EUA na terça, às 23h, e Itália na quarta, às 20h.

Informações do jogo de vôlei feminino Brasil x Turquia

Horário: 23h (de Brasília)

Local: México

Onde assistir jogo do Brasil vôlei feminino hoje: Youtube

Mundial sub 21

As 16 equipes participantes são divididas em quatro grupos únicos (A, B, C e D) de quatro equipes cada para a primeira fase do campeonato. O México 2023 será disputado em León e Aguascalientes de 17 a 26 de agosto e será o primeiro campeonato mundial júnior para equipes femininas desde que o limite de idade foi alterado de Sub-20 para Sub-21 de vôlei feminino.

As duas primeiras equipes de cada um dos quatro grupos avançam para os Grupos E e F de rodízio único, enquanto o restante avança para os Grupos G e H de rodízio único.

As duas primeiras equipes de cada um dos Grupos E e F avançam para as semifinais, cujos vencedores avançam para a disputa pela medalha de ouro e os perdedores para a disputa pela medalha de bronze.

As equipes classificadas em terceiro e quarto lugar nos Grupos E e F avançam para as partidas do playoff por 5 a 8, cujos vencedores avançam para a partida de classificação pelo quinto lugar e os perdedores passam para a partida de classificação pelo sétimo lugar.

As duas primeiras equipes de cada um dos Grupos G e H avançam para as partidas do playoff de 9 a 12, cujos vencedores avançam para a partida de classificação pelo nono lugar e os perdedores para a partida de classificação pelo 11º lugar.

As equipes colocadas em terceiro e quarto lugar nas Grupos G e H avançam para as partidas do playoff 13-16, cujos vencedores avançam para a partida de classificação pelo 13º lugar e os perdedores passam para a partida de classificação pelo 15º lugar.

Grupo A: México, Egito, Tailândia, Japão

Grupo B: Itália, Brasil, República Dominicana, Tunísia

Grupo C: Sérvia, Polônia, Argentina, China

Grupo D: Estados Unidos, Holanda, Türkiye, Cuba

