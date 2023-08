Horário da estreia do Brasil de vôlei feminino no Sul-americano 2023

Após a eliminação nas quartas de final da Liga das Nações em julho, a Seleção Brasileira de vôlei feminino volta para as quadras no próximo sábado, 19 de agosto, pela primeira rodada do Campeonato Sul-Americano em Recife, no Ginásio Geraldão, em busca da 23ª medalha de ouro em sua história.

Onde assistir a estreia do Brasil vôlei feminino no Sul-americano?

A Seleção Brasileira enfrenta o Chile no sábado, 19 de agosto, às 20h30, horário de Brasília, no Ginásio Geraldão, em Recife, com transmissão do Sportv 2 em operadoras de televisão por assinatura para todo o país ao vivo.

As brasileiras são as maiores campeãs do torneio de vôlei, com 22 ouros e 11 pratas. O time vai enfrentar o Chile, Argentina, Colômbia e Peru em quatro rodadas, com uma folga em 21 de agosto. Este é o segundo compromisso da Seleção Brasileira na temporada, eliminada nas quartas de final da Liga das Nações em julho para as chinesas.

Recife recebe o torneio sul-americano depois de 14 anos, quando sediou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 2009, com o título do Brasil.

Os ingressos para o Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino está à venda por R$ 40 a R$ 200 no site Bilheteria Digital.

Brasil x Chile

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Ginásio Geraldão, em Recife

Onde assistir: Sportv 2

Tabela do Brasil no Sul-Americano feminino

As seleções de Brasil, Chile, Argentina, Colômbia e Peru jogam o Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino em Recife, no estado de Pernambuco, entre 19 a 23 de agosto por cinco rodadas em turno único no sistema de pontos corridos. O elenco que ocupar a liderança ao fim das rodadas fica com a medalha de ouro.

Além disso, os dois melhores na classificação garantem a vaga para o Mundial de vôlei feminino de 2025.

Brasil x Chile - 1ª rodada

Data: Sábado, 19/08

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Ginásio Geraldão, em Recife

Brasil x Argentina - 2ª rodada

Data: Domingo, 20/08

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Ginásio Geraldão, em Recife

Brasil x Peru - 4ª rodada

Data: Terça-feira, 22/08

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Ginásio Geraldão, em Recife

Brasil x Colômbia - 5ª rodada

Data: Quarta-feira, 23/08

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Ginásio Geraldão, em Recife

Convocação do Brasil de vôlei feminino

O treinador José Roberto Guimarães convocou 17 atletas para o Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino em Recife no mês de agosto. A lista é basicamente a mesma da Liga das Nações, com Macris e Roberta como levantadoras e Thaisa presente.

As ponteiras Gabi, Julia Bergmann, Maiara Basso e Pri Daroit vão entrar em quadra para lutarem pelo 23º título brasileiro da competição e também a vaga no Mundial da próxima temporada.

José Roberto Guimarães ainda pode realizar mudanças em sua lista, como selecionar algumas das jogadoras para o torneio desde a primeira até a quinta rodada.

