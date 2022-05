Horário da Final da Superliga Masculina 2022 hoje e onde assistir ao vivo

Chegou a hora de descobrir quem será o campeão da Superliga Masculina em 2022! Minas e Sada Cruzeiro se enfrentam neste domingo, 8 de maio, no Ginásio Sabiazinho, em Uberlândia, com transmissão ao vivo e de graça pela TV Globo. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir e horário da final da Superliga Masculina 2022 hoje.

Horário da Final da Superliga Masculina 2022 hoje

A final da Superliga Masculina de Vôlei hoje vai começar às 10h, pelo horário de Brasília.

O jogo entre Minas e Sada Cruzerio tem transmissão ao vivo da Globo, SporTV 2, Canal Vôlei Brasil e Twitch. Com exceção do canal SporTV, todos os outros são gratuitos.

A Rede Globo transmite ao vivo o terceiro jogo da final da Superliga neste domingo durante o programa Esporte Espetacular, com narração de Luis Roberto. Para quem já está acostumado na TV fechada, o canal SporTV 2 é a opção.

Para acompanhar online, o portal GE retransmite as imagens de graça, assim como o Canal Vôlei Brasil no portal TV NSports, e o canal da Nahzinhaa no Twitch (http://twitch.tv/nahzinhaa).

Final da Superliga Masculina de Vôlei em 2022

Horário: 10h (Horário de Brasília)

TV Globo = Para todo o Brasil

SporTV 2 = Sky: 38, 438 / Claro: 38, 538 / Oi: 38 / Vivo: 38, 338, 818, 538

Twitch = Canal da Nahzinhaa (www.twitch.tv/nahzinhaa)

TV NSports = (www.tvnsports.com.br)

Minas e Cruzeiro na Superliga Masculina hoje

Chegou a hora de descobrir quem será o grande campeão da Superliga Masculina de Vôlei em 2022. De um lado, o Minas que já venceu 4 títulos e, do outro, o Cruzeiro com 6 troféus.

Wallace é o destaque do Cruzeiro, com 25 pontos na primeira partida da final e mais no segundo jogo. Na primeira fase, o time ficou em segundo lugar com 59 pontos.

Do outro lado, o Minas conseguiu deixar tudo igual no segundo jogo da final por 3 a 2, e agora, quer mais um título para subir no ranking de campeões. O destaque é para William, oposto da Seleção. O Minas Tênis Clube ficou em primeiro lugar na fase eliminatória com 61 pontos.

Final da Superliga Masculina de Vôlei 2022

A Superliga Masculina de Vôlei em 2022 pode conhecer o seu campeão neste domingo. Assim como o feminino, o masculino também tem uma final mineira entre Sada Cruzeiro e Minas Tênis Clube.

Ambos os clubes tem altos investimentos em jogadores, quadras e patrocinadores, o que promove alto desempenho dos seus atletas em toda a temporada.

Doze equipes disputaram a Superliga na primeira fase, mas apenas duas entram em quadra para decidir o título da temporada. Quem vencer dois jogos é o campeão. Em caso de empate, o terceiro jogo será realizado na casa do clube que teve a melhor campanha.

Confira a programação da final da Superliga Masculina em 2022.

PRIMEIRA RODADA

Sada Cruzeiro 3 x 2 Minas

SEGUNDA RODADA

Minas 3 x 2 Sada Cruzeiro

TERCEIRA RODADA

Minas x Sada Cruzeiro – Domingo, 08/05, às 10h, no Ginásio Sabiazinho, em Uberlândia

