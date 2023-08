Delegação brasileira no Mundial sub-21 no México - Foto: Divulgação/CBV

Horário do Brasil de vôlei feminino hoje na semifinal do Mundial Sub 21

A Seleção Brasileira entra em quadra pela semifinal do Mundial Sb 21 de vôlei feminino nesta sexta-feira, 25 de agosto, em partida contra a China. O jogo vai começar às 17h, horário de Brasília, e tem transmissão gratuita.

Onde assistir o jogo do Brasil vôlei feminino contra a China

A partida entre China e Brasil nesta sexta-feira, 25, será transmitida no canal do Youtube Volleyball World, a partir das 17h. Nenhuma emissora da televisão aberta exibe o duelo.

Se vencer a China, o Brasil vai jogar contra a Itália ou o Japão na final. Os perdedores vão para a disputa do terceiro lugar pelo bronze. A final é no sábado, dia 26 de agosto, no México

A seleção brasileira é comandada pelo técnico Wagner Luiz Coppini Fernandes e tem no time as opostas Ana Rüdiger, Gabi Carneiro e Jaqueline Schmitz; as levantadoras Isis e Maria Clara; as centrais Julliana Gandra, Lívia e Luzia; as ponteiras Aline Segatto, Helena e Nicole; e a líbero Lelê.

Saiba quando é o próximo jogo da Seleção Brasileira de vôlei masculino

Quem são os campeões do Mundial de vôlei feminino sub 21?

O Campeonato Mundial Sub 21 de vôlei feminino tem nove vencedores diferentes entre as 21 edições já realizadas. Em 1977, em São Paulo, a Coreia do Sul conquistou o primeiro título da história do torneio de base, mas nem por isso assumiu a primeira posição na classificação de maiores vencedores.

Quem ocupa o lugar mais alto na lista de campeões do Mundial é o Brasil, com seis títulos, enquanto China e Rússia somam apenas três cada. Mesmo com o alto prestígio, o grupo brasileiro não ganha o torneio há 16 anos. A Seleção Brasileira venceu pela primeira vez em 1987, na Coreia do Sul, ao derrotar a seleção anfitriã, triunfando mais tarde as edições de 1989, 2001, 2003, 2005 e 2007.

Nomes como Estados Unidos, Sérvia e Polônia, tradicionais no vôlei feminino, nunca conquistaram o Mundial. Veja a lista completa com todas as medalhas de ouro no Mundial da categoria.

1) Brasil - 6 títulos

2) China e Rússia - 3 títulos

3) Coreia do Sul, Itália e Cuba - 2 títulos

4) Alemanha, Japão e República Dominicana - 1 título

Regras do Mundial Sub 21

Para estabelecer a classificação das equipes, serão implementados os seguintes critérios.

1. Pelo número de vitórias (partida vencida, partida perdida) entre equipes do mesmo grupo ou grupo.

2. Em caso de igualdade no número de vitórias (partida vencida, partida perdida) pelos pontos ganhos por cada equipe por partida da seguinte forma:

Partida vencida: 3-0 ou 3-1 >> 3 pontos

Partida vencida: 3-2 >> 2 pontos

Partida perdida: 2-3 >> 1 ponto

Partida perdida: 0-3 >> 0 pontos

3. Se uma equipe declarar voluntariamente sua desistência ou não estiver em condições de iniciar a partida no horário, a equipe será sancionada de acordo com o Regulamento Disciplinar da FIVB.

O Campeonato Mundial Sub-21 de Voleibol da FIVB será sediado no México, para o evento feminino, e no Bahrein, para a edição masculina. As cidades de León e Aguascalientes receberão as seleções femininas de 17 a 26 de agosto de 2023, enquanto a cidade de Manama receberá a edição masculina do torneio de 7 a 16 de julho de 2023.

