Horário do jogo Minas x Joinville na Superliga vôlei masculino hoje (10/11)

A Superliga de vôlei masculino começa nesta sexta-feira, 10 de novembro, com o embate entre Minas e Joinville, na Arena UniBH, em Belo Horizonte, válido pela sexta rodada. O jogo que abre a temporada da Superliga começa às 19h (de Brasília) e tem transmissão da plataforma de streaming Canal Vôlei Brasil.

Confira a tabela atualizada da Superliga de vôlei masculino 2023/2024

Onde assistir Minas x Joinville de vôlei masculino

O Canal Vôlei Brasil é o responsável pela transmissão do jogo do Minas x Joinville nesta sexta-feira, 10 de novembro. O Canal Vôlei Brasil, parceria da CBV com a NSports, está disponível no site www.canalvoleibrasil.cbv.com.br por 12x de R$ 9,90 o plano anual ou R$ 14,90 por mês. Com transmissões full HD, dá para espelhar para a tela grande da TV ou assistir no notebook, celular e outros aparelhos.

Nenhum canal de televisão vai exibir a primeira partida da Superliga. Sportv e Canal Vôlei Brasil detém os direitos de transmissão do campeonato, mas foi a plataforma digital quem levou a melhor na divisão dos confrontos entre a programação.

Data: sexta-feira, 10 de novembro

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Arena UniBH, em Belo Horizonte

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Como funciona a classificação da Superliga?

A Superliga de vôlei masculino, disputada por 12 equipes das mais diferentes regiões do país, é dividida em quatro fases: a classificatória, quartas de final, semifinal e a final. O torneio é organizado pela CBV, a Confederação Brasileira de Voleibol, desde 1976, primeira edição sob o antigo nome Campeonato Brasileiro.

De acordo com o regulamento da CBV, a fase classificatória tem 22 rodadas, separadas por turno e returno. Cada equipe enfrenta duas vezes os outros 11 participantes, como mandante no primeiro turno e como visitante no segundo, fechando assim as 22 rodadas da primeira fase da competição.

Cada vez que o time fecha os três sets na partida ele fatura três, dois ou um ponto. As pontuações fornecem ao grupo uma melhor posição na tabela geral. Se o placar terminar em 3x0 ou 3x1, o vencedor ganha três pontos, mas em caso de vitória no tie-break, em 3x2, são dois pontos para o ganhador e um para o perdedor.

Ao fim das 22 rodadas, os oito primeiros da classificação avançam para a fase eliminatória, e aí começa o caminho para a busca ao título nacional. As quartas de final é a primeira fase a ser disputada, onde os oito clubes seguem o cruzamento: o 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º para formar os confrontos.

As quartas de final são jogadas em melhor de três jogos, isto é, o time que vencer dois primeiro avança, e se necessário o terceiro será realizado. Quem vence segue para a semifinal, também sob os playoffs de melhor de três jogos. A final receberá os dois vencedores da semifinal em 05 de maio de 2024, em partida única.

Não há premiação em dinheiro para o campeão e o vice na Superliga, mas a CBV oferece troféus individuais aos melhores jogadores da liga. Conforme indica o regulamento da CBV, os critérios utilizados para escolher os atletas vencedores são as votação entre os clubes e as estatísticas da temporada. Alguns dos prêmios individuais da Superliga incluem o melhor ponteiro, melhor líbero e até o melhor técnico.

Próximos jogos da Superliga de vôlei masculino

Pela primeira rodada, a Superliga de vôlei masculino apresenta três jogos no fim de semana, de 10 a 12 de novembro. A boa notícia é que todas as partidas têm transmissão ao vivo.

Minas x Joinville

Data: Sexta-feira, 10/11 às 19h

Local: Arena UniBH, em Belo Horizonte

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Suzano x Vôlei Guarulhos

Data: Sábado, 11/11 às 21h

Local: Arena Suzano, em Suzano

Onde assistir: Sportv 2

Vôlei Renata x Sesi Bauru

Data: Domingo, 12/11 às 18h30

Local: Ginásio Taquaral

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil e Sportv 2

Saiba qual é a altura dos jogadores do Brasil no vôlei masculino