Tabela atualizada de jogos da Superliga de vôlei masculino 2023/2024

Campeonato masculino reúne 12 equipes das mais diferentes regiões no vôlei

A nova temporada da Superliga de vôlei masculino estreia em 11 de novembro, com 12 equipes em busca do tão desejado título. A fase classificatória será disputada em turno e returno em 22 rodadas, enquanto a eliminatória terá quartas de final, semifinal e a final, e trazemos a tabela atualizada com os jogos.

Confira a tabela de todos os jogos da Superliga de vôlei feminino 2023/2024

Programação da Superliga de vôlei masculino 2023

Neste ano, participam do maior campeonato de vôlei masculino Sada Cruzeiro, Vôlei Guarulhos, Minas, Vôlei Renata, Farma Conde São José, SESI SP, Suzano, Apan/Eleva Blumenau, Araguari, Montes Claros, Joinville e Monte Carmelo.

A fase classificatória coloca os clubes frente a frente por 22 rodadas, 11 em turno e 11 de returno sob o sistema de pontos corridos. Os oito primeiros na classificação avançam para as eliminatórias, onde jogarão as quartas de final, semifinal e a final.

As quartas e a semifinal acontecerão em melhor de três partidas, enquanto a final é jogo único, em 05 de maio de 2024, com local a ser definido.

Confira a seguir a tabela completa da Superliga.

PRIMEIRA RODADA DO TURNO | Superliga de vôlei masculino

Suzano x Vôlei Guarulhos - Sábado, 11/11

Horário: 21h

Local: Arena Suzano

Onde assistir: Sportv

Vôlei Renata x Sesi Bauru - Domingo, 12/11

Horário: 18h30

Local: Ginásio Parque Taquaral

Onde assistir: Sportv

Farma Conde São José x Montes Claros América - Segunda-feira, 13/11

Horário: 21h

Local: Arena Farma Conde

Onde assistir: Sportv

Araguari x Minas - Segunda-feira, 13/11

Horário: 18h30

Local: Arena Sicoob

Onde assistir: Sportv

Sada Cruzeiro x Monte Carmelo - Quarta-feira, 29/11

Horário: 20h

Local: Ginásio do Riacho

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Joinville x Apan - Sábado, 09/12

Horário: 19h

Local: Complexo Centreventos Cau Hansen

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

SEGUNDA RODADA DO TURNO | Superliga de vôlei masculino

Montes Claros América x Apan - Quinta-feira, 16/11

Horário: 19h30

Local: Ginásio Trancredo Neves

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Vôlei Guarulhos x Farma Conde São José - Sexta-feira, 17/11

Horário: 18h30

Local: Ginásio Ponte Grande

Onde assistir: Sportv

Monte Carmelo x Vôlei Renata - Sábado, 18/11

Horário: 16h

Local: Ginásio Poliesportivo Raul Belém

Onde assistir: Sportv

Joinville x Sada Cruzeiro - Sábado, 18/11

Horário: 18h30

Local: Complexo Centreventos Cau Hansen

Onde assistir: Sportv

Sesu Bauru x Araguari - Domingo, 19/11

Horário: 18h30

Local: Arena Paulo Skaf

Onde assistir: Sportv

Minas x Suzano - Segunda-feira, 20/11

Horário: 21h

Local: Arena UniBH

Onde assistir: Sportv

TERCEIRA RODADA DO TURNO | Superliga de vôlei masculino

Monte Carmelo x Joinville - Quinta-feira, 23/11

Horário: 19h30

Local: Ginásio Poliesportivo Raul Belém

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Araguari x Vôlei Renata - Quinta-feira, 23/11

Horário: 18h30

Local: Arena Sicoob

Onde assistir: Sportv

Suzano x Sesi Bauru - Quinta-feira, 23/11

Horário: 21h

Local: Arena Suzano

Onde assistir: Sportv

Farma Conde São José x Minas - Sexta-feira, 24/11

Horário: 18h30

Local: Arena Farma Conde

Onde assistir: Sportv

Sada Cruzeiro x Montes Claros América - Sábado, 25/11

Horário: 21h30

Local: Ginásio do Riacho

Onde assistir: Sportv

Apan x Vôlei Guarulhos - Sábado, 02/12

Horário: 16h

Local: Ginásio Galegão

Onde assistir: Sportv

QUARTA RODADA DO TURNO | Superliga de vôlei masculino

Vôlei Guarulhos x Sada Cruzeiro - Quarta-feira, 22/11

Horário: 21h

Local: Ginásio Ponte Grande

Onde assistir: Sportv

Araguari x Monte Carmelo - Domingo, 26/11

Horário: 18h

Local: Arena Sicoob

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Vôlei Renata x Suzano - Segunda-feira, 27/11

Horário: 18h30

Local: Ginásio Parque Taquaral

Onde assistir: Sportv

Minas x Apan - Terça-feira, 28/11

Horário: 19h

Local: Arena UniBH

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Montes Claros América x Joinville - Quarta-feira, 29/11

Horário: 19h30

Local: Ginásio Trancredo Neves

Onde assistir: Sportv

Sesi Bauru x Farma Conde São José - Quarta-feira, 29/11

Horário: 21h

Local: Arena Paulo Skaf

Onde assistir: Sportv

QUINTA RODADA DO TURNO | Superliga de vôlei masculino

Suzano x Araguari - Segunda-feira, 04/12

Horário: 19h

Local: Arena Suzano

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Joinville x Vôlei Guarulhos - Terça-feira, 05/12

Horário: 18h30

Local: Complexo Centreventos Cau Hansen

Onde assistir: Sportv

Farma Conde São José x Vôlei Renata - Terça-feira, 05/12

Horário: 21h

Local: Arena Farma Conde

Onde assistir: Sportv

Apan x Sesi Bauru - Quarta-feira, 06/12

Horário: 18h30

Local: Ginásio Galegão

Onde assistir: Sportv

Monte Carmelo x Montes Claros América - Quarta-feira, 06/12

Horário: 21h

Local: Ginásio Poliesportivo Raul Belém

Onde assistir: Sportv

Sada Cruzeiro x Minas - Quarta-feira, 20/12

Horário: 21h

Local: Ginásio do Riacho

Onde assistir: Sportv

SEXTA RODADA DO TURNO | Superliga de vôlei masculino

Vôlei Renata x Apan - Terça-feira, 12/12

Horário: 18h30

Local: Ginásio Parque Taquaral

Onde assistir: Sportv

Minas x Joinville - Sexta-feira, 10/11

Horário: 19h

Local: Arena UniBH

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Araguari x Farma Conde São José - Segunda-feira, 11/12

Horário: 18h30

Local: Arena Sicoob

Onde assistir: Sportv

Monte Carmelo x Suzano - Segunda-feira, 11/12

Horário: 19h

Local: Ginásio Poliesportivo Raul Belém

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Montes Claros América x Vôlei Guarulhos - Segunda-feira, 11/12

Horário: 21h

Local: Ginásio Trancredo Neves

Onde assistir: Sportv

Sada Cruzeiro x Sesi Bauru - Quarta-feira, 15/11

Horário: 20h

Local: Ginásio do Riacho

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

SÉTIMA RODADA DO TURNO | Superliga de vôlei masculino

Sada Cruzeiro x Vôlei Renata - Sábado, 16/12

Horário: 21h30

Local: Ginásio do Riacho

Onde assistir: Sportv

Monte Carmelo x Vôlei Guarulhos - Domingo, 17/12

Horário: 11h

Local: Ginásio Poliesportivo Raul Belém

Onde assistir: Sportv

Farma Conde São Jose x Suzano - Domingo, 17/12

Horário: 18h30

Local: Arena Farma Conde

Onde assistir: Sportv

Joinville x Sesi Bauru - Domingo, 17/12

Horário: 21h

Local: Complexo Centreventos Cau Hansen

Onde assistir: Sportv

Minas x Montes Claros América - Segunda-feira, 18/12

Horário: 18h30

Local: Arena UniBH

Onde assistir: Sportv

Araguari x Apan - Terça-feira, 19/12

Horário: 18h30

Local: Arena Sicoob

Onde assistir: Sportv

OITAVA RODADA DO TURNO | Superliga de vôlei masculino

Farma Conde São José x Monte Carmelo - Quinta-feira, 21/12

Horário: 21h

Local: Arena Farma Conde

Onde assistir: Sportv

Vôlei Renata x Joinville- Sexta-feira, 22/12

Horário: 18h30

Local: Ginásio Parque Taquaral

Onde assistir: Sportv

Suzano x Apan - Sexta-feira, 22/12

Horário: 19h

Local: Arena Suzano

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Sada Cruzeiro x Araguari - Sexta-feira, 22/12

Horário: 20h

Local: Ginásio do Riacho

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Sesi Bauru x Montes Claros América - Sábado, 23/12

Horário: 11h

Local: Arena Paulo Skaf

Onde assistir: Sportv

Vôlei Guarulhos x Minas - Sábado, 23/12

Horário: 18h30

Local: Ginásio Ponte Grande

Onde assistir: Sportv

NONA RODADA DO TURNO | Superliga de vôlei masculino

Apan x Farma Conde São José - Sexta-feira, 05/01/2024

Horário: 19h

Local: Ginásio Galegão

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Joinville x Araguari - Sábado, 06/01/2024

Horário: 19h

Local: Complexo Centreventos Cau Hansen

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Minas x Monte Carmelo - Domingo, 07/01/2024

Horário: 16h

Local: Arena UniBH

Onde assistir: Sportv

Suzano x Sada Cruzeiro - Domingo, 07/01/2024

Horário: 18h30

Local: Arena Suzano

Onde assistir: Sportv

Vôlei Guarulhos x Sesi Bauru - Segunda-feira, 08/01/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio Ponte Grande

Onde assistir: Sportv

Montes Claros América x Vôlei Renata - Segunda-feira, 08/01/2024

Horário: 21h

Local: Ginásio Trancredo Neves

Onde assistir: Sportv

DÉCIMA RODADA DO TURNO | Superliga de vôlei masculino

Apan x Monte Carmelo - Quinta-feira, 11/01/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio Galegão

Onde assistir: Sportv

Suzano x Joinville - Quinta-feira, 11/01/2024

Horário: 19h

Local: Arena Suzano

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Sada Cruzeiro x Farma Conde São José - Quinta-feira, 11/01/2024

Horário: 21h

Local: Ginásio do Riacho

Onde assistir: Sportv

Vôlei Renata x Vôlei Guarulhos - Sexta-feira, 12/01/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio Parque Taquaral

Onde assistir: Sportv

Araguari x Montes Claros América - Sábado, 13/01/2024

Horário: 14h

Local: Aren Sicoob

Onde assistir: Sportv

SESI Bauru x Minas - Sábado, 13/01/2024

Horário: 18h30

Local: Arena Paulo Skaf

Onde assistir: Sportv

DÉCIMA PRIMEIRA RODADA DO TURNO | Superliga de vôlei masculino

Joinville x Farma Conde São José - Segunda-feira, 15/01/2024

Horário: 18h30

Local: Complexo Centreventos Cau Hansen

Onde assistir: Sportv

Sada Cruzeiro x Apan - Segunda-feira, 15/01/2024

Horário: 21h

Local: Ginásio do Riacho

Onde assistir: Sportv

Vôlei Guarulhos x Araguari - Terça-feira, 16/01/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio Ponte Grande

Onde assistir: Sportv

Monte Carmelo x Sesi Bauru - Terça-feira, 16/01/2024

Horário: 19h30

Local: Ginásio Poliesportivo Raul Belém

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Montes Claros América x Suzano - Terça-feira, 16/01/2024

Horário: 19h30

Local: Ginásio Trancredo Neves

Onde assistir: Sportv

Minas x Vôlei Renata - Terça-feira, 16/01/2024

Horário: 21h

Local: Arena UniBH

Onde assistir: Sportv

PRIMEIRA RODADA DO RETURNO | Superliga de vôlei masculino

Montes Claros América x Farma Conde São José - Sábado, 20/01/2024

Horário: 16h

Local: Ginásio Trancredo Neves

Onde assistir: Sportv

Monte Carmelo x Sada Cruzeiro - Sábado, 20/01/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio do Riacho

Onde assistir: Sportv

Apan x Joinville - Sábado, 20/01/2024

Horário: 19h

Local: Ginásio Galegão

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Minas x Araguari - Domingo, 21/01/2024

Horário: 16h

Local: Arena UniBH

Onde assistir: Sportv

Vôlei Guarulhos x Suzano - Domingo, 21/01/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio Ponte Grande

Onde assistir: Sportv

Sesi Bauru x Vôlei Renata - Domingo, 21/01/2024

Horário: 21h

Local: Arena Paulo Skaf

Onde assistir: Sportv

SEGUNDA RODADA DO RETURNO | Superliga de vôlei masculino

Sada Cruzeiro x Joinville - Sábado, 27/01/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio do Riacho

Onde assistir: Sportv

Apan x Montes Claros América - Segunda-feira, 29/01/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio Galegão

Onde assistir: Sportv

Araguari x Sesi Bauru - Segunda-feira, 29/01/2024

Horário: 19h30

Local: Arena Sicoob

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Vôlei Renata x Monte Carmelo - Segunda-feira, 29/01/2024

Horário: 21h

Local: Ginásio Parque Taquaral

Onde assistir: Sportv

Farma Conde São José x Vôlei Guarulhos - Segunda-feira, 29/01/2024

Horário: 21h

Local: Arena Farma Conde

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Suzano x Minas - Quarta-feira, 31/01/2024

Horário: 18h30

Local: Arena Suzano

Onde assistir: Sportv

TERCEIRA RODADA DO RETURNO | Superliga de vôlei masculino

Montes Claros América x Sada Cruzeiro - Sexta-feira, 02/02/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio Trancredo Neves

Onde assistir: Sportv

Joinville x Monte Carmelo - Sábado, 03/02/2024

Horário: 19h

Local: Complexo Centreventos Cau Hansen

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Vôlei Guarulhos x Apan - Sábado, 03/02/2024

Horário: 21h

Local: Ginásio Ponte Grande

Onde assistir: Sportv

Sesi Bauru x Suzano - Domingo, 04/02/2024

Horário: 16h

Local: Arena Paulo Skaf

Onde assistir: Sportv

Minas x Farma Conde São José - Domingo, 04/02/2024

Horário: 18h30

Local: Arena UniBH

Onde assistir: Sportv

Vôlei Renata x Araguari - Segunda-feira, 05/02/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio Parque Taquaral

Onde assistir: Sportv

QUARTA RODADA DO RETURNO | Superliga de vôlei masculino

Apan x Minas - Quinta-feira, 08/02/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio Galegão

Onde assistir: Sportv

Farma Conde São José x Sesi Bauru - Quinta-feira, 08/02/2024

Horário: 21h

Local: Arena Farma Conde

Onde assistir: Sportv

Suzano x Vôlei Renata - Sexta-feira, 09/02/2024

Horário: 18h30

Local: Arena Suzano

Onde assistir: Sportv

Monte Carmelo x Araguari - Sexta-feira, 09/02/2024

Horário: 19h30

Local: Ginásio Poliesportivo Raul Belém

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Sada Cruzeiro x Vôlei Guarulhos - Sexta-feira, 09/02/2024

Horário: 21h

Local: Ginásio do Riacho

Onde assistir: Sportv

Joinville x Montes Claros América - Sábado, 10/02/2024

Horário: 16h

Local: Complexo Centreventos Cau Hansen

Onde assistir: Sportv

QUINTA RODADA DO RETURNO | Superliga de vôlei masculino

Vôlei Guarulhos x Joinville - Segunda-feira, 19/02/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio Ponte Grande

Onde assistir: Sportv

Araguari x Suzano - Segunda-feira, 19/02/2024

Horário: 19h30

Local: Arena Sicoob

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Minas x Sada Cruzeiro - Segunda-feira, 19/02/2024

Horário: 21h

Local: Arena UniBH

Onde assistir: Sportv

Sesi Bauru x Apan - Terça-feira, 20/02/2024

Horário: 18h30

Local: Arena Paulo Skaf

Onde assistir: Sportv

Vôlei Renata x Farma Conde São José - Terça-feira, 20/02/2024

Horário: 21h

Local: Ginásio Parque Taquaral

Onde assistir: Sportv

Montes Claros América x Monte Carmelo - Quarta-feira, 21/02/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio Trancredo Neves

Onde assistir: Sportv

SEXTA RODADA DO RETURNO | Superliga de vôlei masculino

Vôlei Guarulhos x Montes Claros América - Sábado, 24/02/2024

Horário: 16h

Local: Ginásio Ponte Grande

Onde assistir: Sportv

Suzano x Monte Carmelo - Sábado, 24/02/2024

Horário: 18h

Local: Arena Suzano

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Joinville x Minas - Sábado, 24/02/2024

Horário: 18h30

Local: Complexo Centreventos Cau Hansen

Onde assistir: Sportv

Sesi Bauru x Sada Cruzeiro - Sábado, 24/02/2024

Horário: 21h

Local: Arena Paulo Skaf

Onde assistir: Sportv

Farma Conde São José x Araguari - Domingo, 25/02/2024

Horário: 18h30

Local: Arena Farma Conde

Onde assistir: Sportv

Apan x Vôlei Renata - Segunda-feira, 26/02/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio Galegão

Onde assistir: Sportv

SÉTIMA RODADA DO RETURNO | Superliga de vôlei masculino

Vôlei Guarulhos x Monte Carmelo - Quarta-feira, 28/02/2024

Horário: 19h

Local: Ginásio Ponte Grande

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Sesi Bauru x Joinville - Quinta-feira, 29/02/2024

Horário: 21h

Local: Arena Paulo Skaf

Onde assistir: Sportv

Suzano x Farma Conde São José - Sexta-feira, 01/03/2024

Horário: 18h30

Local: Arena Suzano

Onde assistir: Sportv

Vôlei Renata x Sada Cruzeiro - Sexta-feira, 01/03/2024

Horário: 21h

Local: Ginásio Parque Taquaral

Onde assistir: Sportv

Apan x Araguari - Sábado, 02/03/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio Galegão

Onde assistir: Sportv

Montes Claros América x Minas - Sábado, 02/03/2024

Horário: 21h

Local: Ginásio Trancredo Neves

Onde assistir: Sportv

OITAVA RODADA DO RETURNO | Superliga de vôlei masculino

Joinville x Vôlei Renata - Segunda-feira, 04/03/2024

Horário: 18h30

Local: Complexo Centreventos Cau Hansen

Onde assistir: Sportv

Monte Carmelo x Farma Conde São José - Segunda-feira, 04/03/2024

Horário: 19h30

Local: Ginásio Poliesportivo Raul Belém

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Araguari x Sada Cruzeiro - Terça-feira, 05/03/2024

Horário: 18h30

Local: Arena Sicoob

Onde assistir: Sportv

Montes Claros América x Sesi Bauru - Terça-feira, 05/03/2024

Horário: 21h

Local: Ginásio Trancredo Neves

Onde assistir: Sportv

Apan x Suzano - Quarta-feira, 06/03/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio Galegão

Onde assistir: Sportv

Minas x Vôlei Guarulhos - Quarta-feira, 06/03/2024

Horário: 21h

Local: Arena UniBH

Onde assistir: Sportv

NONA RODADA DO RETURNO | Superliga de vôlei masculino

Farma Conde São José x Apan - Quinta-feira, 14/03/2024

Horário: 18h30

Local: Arena Farma Conde

Onde assistir: Sportv

Araguari x Joinville - Quinta-feira, 14/03/2024

Horário: 19h30

Local: Arena Sicoob

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Vôlei Renata x Montes Claros América - Quinta-feira, 14/03/2024

Horário: 21h

Local: Ginásio Parque Taquaral

Onde assistir: Sportv

Monte Carmelo x Minas - Sexta-feira, 15/03/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio Poliesportivo Raul Belém

Onde assistir: Sportv

Sada Cruzeio x Suzano - Sexta-feira, 15/03/2024

Horário: 21h

Local: Ginásio do Riacho

Onde assistir: Sportv

Sesi Bauru x Vôlei Guarulhos - Sábado, 16/03/2024

Horário: 16h

Local: Arena Paulo Skaf

Onde assistir: Sportv

DÉCIMA RODADA DO RETURNO | Superliga de vôlei masculino

Monte Carmelo x Apan - Quinta-feira, 21/03/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio Poliesportivo Raul Belém

Onde assistir: Sportv

Joinville x Suzano - Quinta-feira, 21/03/2024

Horário: 19h

Local: Complexo Centreventos Cau Hansen

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Montes Claros América x Suzano - Quinta-feira, 21/03/2024

Horário: 19h

Local: Ginásio Trancredo Neves

Onde assistir: Sportv

Minas x Sesi Bauru - Quinta-feira, 21/03/2024

Horário: 21h

Local: Arena UniBH

Onde assistir: Sportv

Vôlei Guarulhos x Vôlei Renata - Sexta-feira, 22/03/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio Ponte Grande

Onde assistir: Sportv

Farma Conde São José x Sada Cruzeiro - Sexta-feira, 22/03/2024

Horário: 21h

Local: Arena Farma Conde

Onde assistir: Sportv

DÉCIMA PRIMEIRA RODADA DO RETURNO | Superliga de vôlei masculino

Sesi Bauru x Monte Carmelo - Terça-feira, 26/03/2024

Horário: 21h

Local: Arena Paulo Skaf

Onde assistir: indisponível

Vôlei Renata x Minas - Terça-feira, 26/03/2024

Horário: 21h

Local: Ginásio Parque Taquaral

Onde assistir: indisponível

Araguari x Vôlei Guarulhos - Terça-feira, 26/03/2024

Horário: 21h

Local: Arena Sicoob

Onde assistir: indisponível

Suzano x Montes Claros América - Terça-feira, 26/03/2024

Horário: 21h

Local: Arena Suzano

Onde assistir: indisponível

Farma Conde São José x Joinville - Terça-feira, 26/03/2024

Horário: 21h

Local: Arena Farma Conde

Onde assistir: indisponível

Apan x Sada Cruzeiro - Terça-feira, 26/03/2024

Horário: 21h

Local: Ginásio Galegão

Onde assistir: indisponível

QUARTAS DE FINAL | Superliga de vôlei masculino

Quarta-feira, 03/04/2024

Segunda-feira, 08/04/2024

Sábado, 13/04/2024

SEMIFINAL | Superliga de vôlei masculino

Sexta-feira, 19/04/2024

Quarta-feira, 24/04/2024

Domingo, 28/04/2024

FINAL | Superliga de vôlei masculino

Domingo, 05/05/2024

Quem é o atual campeão da Superliga?

Na final da temporada passada, o Sada Cruzeiro conquistou o 8º título da Superliga de vôlei masculino ao vencer o Minas Tênis Clube. Em 30 de abril, em São José dos Campos, o azul celeste venceu o adversário por 3 sets a 0, isolado na lista de maiores campeões.

Na fase classificatória, o Sada garantiu a liderança ao vencer 19 das 22 partidas, com três derrotas, para somar 58 pontos na primeira posição da tabela. Nas quartas de final derrotou o Blumenau ao vencer duas partidas, enquanto na semifinal deixou o Farma Conde São José para trás novamente com dois triunfos.

Na final, o Sada Cruzeiro mostrou porque é o time do momento no cenário brasileiro e derrotou o Minas com boa atuação dos atletas cruzeirenses.

Onde assistir a Superliga de vôlei masculino?

Os canais Sportv, disponível em operadoras de TV por assinatura, possuem os direitos de transmissão da Superliga de Vôlei masculino e feminino na temporada. É a única emissora que pode exibir todos os jogos da competição, desde a fase classificatória até a final.

O Sportv está disponível em operadoras como a Sky, Claro, Oi e a Vivo, além da DirecTV GO. Entre em contato com o seu operador caso não tenha a emissora em sua programação. Quem é assinante 'Globoplay + canais ao vivo' também pode ver a retransmissão do canal ao vivo na plataforma.

Outra opção é o Canal Vôlei Brasil, parceria da plataforma NSports com a CBV, a Confederação Brasileira de Voleibol, responsável por exibir os confrontos. Acesse o site www.canalvoleibrasil.com.br, faça o cadastro de maneira gratuita e, por R$ 12,90 ou 12x de R$ 7,90 torne-se assinante.

